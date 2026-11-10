"Я б хотів цього": Мерц сказав, коли ЄС зможе відкрити всі переговорні кластери з Україною. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаДанія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. ВідеоДанія надасть Україні військову допомогу на €643 млн: Зеленський провів зустріч з Фредеріксен. Відео"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборах"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборахРоботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФРоботу підприємства зупинено: з'явились нові подробиці атаки на НПЗ в Ленінградській області РФУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтваУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтваЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянКушнер заявив, що Росія готова до миру, але за певних умов. ВідеоКушнер заявив, що Росія готова до миру, але за певних умов. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Я б хотів цього": Мерц сказав, коли ЄС зможе відкрити всі переговорні кластери з Україною. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
1,1 т.
Фрідріх Мерц
Фрідріх Мерц. Джерело: Bundesregierung

Європейський Союз може відкрити всі переговорні кластери з Україною та Молдовою до кінця поточного року. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хотів би якнайшвидше перейти до цього етапу євроінтеграції обох країн і розраховує на позитивний результат до кінця грудня.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час публічного виступу. Відповідний фрагмент його заяви поширив німецький телеканал Phoenix.

Мерц наголосив, що хотів би бачити відкритими всі переговорні розділи для України та Молдови. Він оптимістично оцінює перспективи досягнення цієї мети до завершення року.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
38,8 т.
Переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися: чи є шанси на прорив. Головні заяви
38,8 т.
Переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися: чи є шанси на прорив. Головні заяви
Олексій КопитькоОлексій Копитько
25,9 т.
Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж
25,9 т.
Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
25,9 т.
Переговори в Абу-Дабі цікаві лише одним, або Про "мирний план" Путіна
25,9 т.
Переговори в Абу-Дабі цікаві лише одним, або Про "мирний план" Путіна

"Я дуже радий, що, наприклад, Чорногорія перебуває на порозі завершення переговорів про вступ. Що стосується України та Молдови, я хотів би, щоб ми нарешті могли відкрити всі переговорні розділи. Я впевнений, що до кінця року нам це вдасться", – заявив німецький канцлер.

Наразі Україна та Молдова вже розпочали переговори за чотирма з шести кластерів. У жовтні 2026 року Євросоюз відкрив для обох країн кластери, що стосуються внутрішнього ринку, конкурентоспроможності та інклюзивного зростання.

Таким чином, для переходу до наступного етапу переговорів залишилося відкрити ще два кластери. Вони охоплюють питання екологічного порядку денного та сталого сполучення, а також ресурсів, сільського господарства й згуртованості.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Однією з головних тем переговорів став процес вступу України до Євросоюзу: Київ розраховує до кінця 2026 року завершити роботу над усіма переговорними кластерами, а наступного року перейти до закриття переговорних розділів.

Схожі теми
Війна в УкраїніВступ України до ЄСЄвропейський Союз (ЄС)УкраїнаМолдоваФрідріх МерцФрідріх Мерц
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!