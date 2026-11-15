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WSJ: Байден у мемуарах назвав Зеленського впертим і примхливим, а Путіна порівняв із підлітком

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,4 т.
WSJ: Байден у мемуарах назвав Зеленського впертим і примхливим, а Путіна порівняв із підлітком
Джо Байден. Джерело: Getty

Колишній президент США Джо Байден у своїх нових мемуарах "Обіцяй мені, Америко" поділився особистими враженнями про світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Українського лідера він охарактеризував як примхливого та впертого у приватних розмовах, а манеру поведінки очільника Кремля порівняв із підлітковою.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, присвяченому новій книзі Байдена. У ній експрезидент США також розповів про свої рішення щодо Афганістану, України та Ізраїлю, а також про обставини виходу з президентських перегонів 2024 року.

Що Байден написав про Зеленського та Путіна

У мемуарах Байден зазначив, що акторський досвід Зеленського виявився для нього хорошою підготовкою до ролі лідера країни під час війни. Водночас він зауважив, що в особистому спілкуванні український президент міг бути примхливим і впертим, а також, на думку експрезидента США, виявляв не таку вдячність, на яку той розраховував.

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WSJ: Байден у мемуарах назвав Зеленського впертим і примхливим, а Путіна порівняв із підлітком

Володимир Зеленський. Джерело: Getty

Окремо Байден описав поведінку російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічей. За його словами, той мав вередливий тон і любив сидіти, згорбившись, удаючи байдужість, "як підліток".

WSJ: Байден у мемуарах назвав Зеленського впертим і примхливим, а Путіна порівняв із підлітком

Російський ватажок Путін. Джерело: Getty

Колишній президент США також згадав, що після перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року представники його команди просили Байдена підписати лист, який дозволив би їм вести прямі переговори з Путіним ще до повернення Трампа до Білого дому. Однак Байден відмовився, оскільки не хотів надавати їм необмежені повноваження для домовленостей, які, на його очікування, могли б означати фактичну капітуляцію коштом України.

Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, що проходили 10–11 листопада, представники Росії озвучили нове пояснення початку війни проти України. Вони стверджували, що Москва нібито розпочала повномасштабне вторгнення через те, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на лист російського диктатора Володимира Путіна.

Як писав OBOZ.UA, Джо Байден публічно розкритикував свого наступника Дональда Трампа, назвавши його "найбільш корумпованим президентом в історії США". Колишній глава Білого дому також звинуватив Трампа у реалізації "проєктів марнославства", зокрема згадав плани щодо будівництва бальної зали в Білому домі та створення масштабної арки у Вашингтоні.

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