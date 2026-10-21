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"Вже є перші результати": Зеленський розповів про важливі зустрічі в Норвегії і програму FREYA

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
3,5 т.
"Вже є перші результати": Зеленський розповів про важливі зустрічі в Норвегії і програму FREYA
Зеленський обговорив посилення ППО з представниками Норвегії. Джерело: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів у Норвегії зустрічі з представниками оборонної галузі країни. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та перспективи додаткової оборонної підтримки.

Окрему увагу приділили європейській антибалістичній програмі FREYJA, у межах якої вже є перші результати. Про це глава держави повідомив в своєму Telegram-каналі.

Зеленський обговорив посилення ППО з представниками Норвегії

Під час візиту президент України зустрівся з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, генеральним директором норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками корпорації.

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Kongsberg виробляє системи протиповітряної оборони NASAMS, які, за словами Зеленського, фактично щодня ефективно захищають українців і критичну інфраструктуру від російських ракетних та дронових ударів.

Україна розраховує, що вже наступного місяця отримає додаткові пакети оборонної підтримки.

"Дуже розраховуємо, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки", – зазначив президент.

У програмі FREYJA вже є перші результати

Норвегія також активно долучається до європейської антибалістичної програми FREYJA. За словами Зеленського, уже є перші результати у створенні окремих елементів системи.

"Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року", – зазначив він.

''Вже є перші результати'': Зеленський розповів про важливі зустрічі в Норвегії і програму FREYA

Зеленський обговорив посилення ППО з представниками Норвегії. Джерело: Скриншот

Україна працює над новими можливостями супутникового зв’язку

Окремо учасники зустрічей детально обговорили початок роботи над новими спроможностями супутникового зв’язку для українських військових.

Зеленський зазначив, що Україна залучатиме партнерів, які мають можливості підтримати цей напрям.

''Вже є перші результати'': Зеленський розповів про важливі зустрічі в Норвегії і програму FREYA

Зеленський обговорив посилення ППО з представниками Норвегії. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Норвегії. Він зустрівся з королем Гоконом VII. Також глава держави провів переговори, зокрема, з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. 

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