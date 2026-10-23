''Вже є будівництва в різних регіонах'': Зеленський оголосив про старт роботи Коаліції укриттів. Відео

Фінляндія допоможе залучати фінансування для будівництва захисних споруд в Україні. До Коаліції укриттів уже входять 16 учасників, а її склад планують розширювати.

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Про це президент Володимир Зеленський сказав 22 жовтня в Києві під час спілкування з представниками медіа разом із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. За його словами, Україна та Фінляндія домовилися працювати над залученням додаткових коштів для будівництва захисних споруд у різних регіонах країни.

Зеленський зазначив, що в Україні вже будують укриття за різними проєктами, а частину об’єктів планують реалізувати найближчим часом.

Фінляндія залучатиме партнерів

"Факт, що Коаліція укриттів почала працювати", – наголосив Зеленський.

За його словами, Фінляндія, яка очолює коаліцію, планує організувати міжнародну зустріч за участю інших країн. Зараз до об’єднання входять 16 учасників, але надалі їхню кількість планують збільшувати.

Україна розраховує, що такі зустрічі та спільні формати співпраці допоможуть залучити більше фінансування для будівництва захисних споруд.

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Зеленський також відзначив досвід Фінляндії у цій сфері. "Серед усіх в Європі саме у Фінляндії найбільший досвід, найвища якість будівництва укриттів", – сказав президент.

Де будують укриття

За словами глави держави, будівництво захисних споруд уже триває в різних регіонах України. Йдеться про кілька проєктів, які перебувають на різних етапах реалізації.

Частину об’єктів планують завершити найближчим часом. Водночас складніші проєкти, зокрема будівництво укриттів у лікарнях, досі перебувають у процесі реалізації.

Головні історії дня

Окрему увагу Україна приділяє забезпеченню мобільними укриттями. Зеленський зазначив, що це також один із напрямів роботи в межах Коаліції укриттів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як у Києві з’явилось перше мобільне укриття біля зупинки транспорту.