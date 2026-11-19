Прем’єр-міністр Канади Марк Карні висміяв заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито відсутність ефективності західних санкцій проти країни-агресорки РФ. Одночасно очільник канадського уряду попередив, що обмеження щодо Росії посилюватимуться й розширюватимуться, доки триває війна проти України.

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Про це він заявив на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені. Це сталося на тлі заяви Путіна на цьому саміті про начебто зростання ВВП Росії.

Що сказав Карні

На зустрічі АТЕС ватажок Кремля стверджував, що традиційні інструменти економічного домінування та примусу втратили силу і вже не здатні зупинити розвиток чи зруйнувати економіку його країни.

"Володимир Путін не вперше бреше про реальний стан справ. Санкції цілком реальні, і їх ставатиме дедалі більше, доки триває ця війна. І знаєте, Путін може запитати свої фінансові установи, може запитати своїх друзів-олігархів, може запитати своїх хокеїстів, чи є санкції пережитком минулого. Думаю, він з’ясує, що вони цілком реальні, що вони боляче б’ють по Росії. Та санкції є абсолютно необхідними, оскільки ця війна незаконна й нічим не виправдана", – зауважив Марк Карні.

Він наголосив, що "санкції – це не пережиток минулого", і додав, що Канада запровадила "тисячі санкцій проти осіб у Росії", та не зупиняється на цьому, бо такий тиск має свій вплив.

"Ми продовжуємо розширювати цей санкційний список, зокрема завдяки заходам проти тіньового флоту. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб оперативно оновлювати ці санкції", – пояснив канадський прем’єр.

Що передувало

Путін на саміті АТЕС у Шеньчжені заявив, що Євросоюз через санкції нібито втрачає промисловий потенціал, а Росія посідає перше місце в Європі за обсягом економіки.

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У зверненні до учасників заходу він стверджував, що санкції не змогли зруйнувати російську економіку, і ВВП РФ за три роки нібито зріс більш ніж на 10%, а 53% зовнішньоторговельного обороту посідає саме Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Як повідомляв OBOZ.UA, через зростання бюджетного дефіциту (що пов'язано переважно з наслідками війни з Україною) Мінфін РФ хоче отримати контроль над пенсійними накопиченнями 71 млн громадян на суму 6,6 трлн рублів. Якщо закон ухвалять, із квітня 2027 року ці гроші автоматично переведуть до державної програми заощаджень.

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І, до речі, якщо вже санкції мають для РФ такий позитивний сенс, то чому тоді заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав Росію готуватися до "пекельних санкцій" з боку США?