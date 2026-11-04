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"Винна" вже не Україна: Трамп визнав, що ціни на бензин зросли через війну з Іраном

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
1,3 т.
"Винна" вже не Україна: Трамп визнав, що ціни на бензин зросли через війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент США Дональд Трамп визнав, що подорожчання бензину в Сполучених Штатах пов'язане з війною проти Ірану. За його словами, саме зростання цін на пальне заважає американцям помічати позитивні результати економічної політики його адміністрації.

Про це Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Що сказав Трамп про економіку США

Американський лідер заявив, що країна має найкращі економічні показники за всю свою історію. Він також порівняв нинішню ситуацію з періодом свого першого президентського терміну.

"У нас насправді найкраща економіка, яку ми коли-небудь мали... Знаєте, у мене була найкраща економіка під час мого першого терміну. Це просто вражає", – сказав Трамп.

''Винна'' вже не Україна: Трамп визнав, що ціни на бензин зросли через війну з Іраном

Трамп ефірі телеканалу Fox News. Джерело: Скриншот

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Водночас він визнав, що американці не можуть повною мірою оцінити економічні досягнення через вартість пального і звинуватив у цьому Іран.

"Але через ціну на бензин люди не бачать цього, як бачили б без нього. А ціни на бензин зросли через Іран", – додав президент США.

Кого раніше Трамп звинувачував у зростанні цін на пальне

Раніше Дональд Трамп поклав відповідальність за подорожчання бензину на українські удари по російській нафтопереробній галузі.

"Причиною зростання цін на бензин більше не є Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходять рекордні обсяги нафти. Тепер справа в нафтопереробних заводах: російські НПЗ підриває Україна", – заявив Трамп.

Американський президент також звинуватив Демократичну партію в закритті нафтопереробних заводів у штатах, де традиційно підтримують демократів.

''Винна'' вже не Україна: Трамп визнав, що ціни на бензин зросли через війну з Іраном

Допис Дональда Трампа в Truth Social. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає три варіанти подальшого розвитку війни з Іраном: укладення мирної угоди, відновлення бойових дій або продовження економічного тиску на Тегеран. Водночас американський президент заявив, що не поспішає з остаточним рішенням.

Як писав OBOZ.UA, американський лідер заявляв, що США можуть зайнятися Кубою після завершення війни з Іраном. Дональд Трамп також не виключав можливості встановлення контролю над острівною державою.

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