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Лариса Гуменюк
Лариса Гуменюк

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Новини політики / Думки
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Блог |

Вибори можуть не дочекатись закінчення війни

Вибори можуть не дочекатись закінчення війни
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот / The Diary Of A CEO

Дві цитати з єдиним висновком.

1. Президент Зеленський:"Проводити вибори, коли солдати не можуть проголосувати, – несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори, якщо парламент знайде рішення".Ні, безпосередньо доручення щодо виборів під час війни – наразі немає.

Але принципова згода, таким чином, вже буцімто є.

Схоже, відбувся такий собі дозвіл прилюдно розмірковувати й навіть дискутувати.

А от як певний меседж партнерам [чи, може, й ворогові?] таке виглядає як потенційна пропозиція.

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2. До речі, щодо партнерів.

Генсек НАТО Рютте:"Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на наших кордонах, тому що багато їхніх солдатів зайняті в Україні. Але якщо це закінчиться, їхня величезна армія не просто так залишатиметься величезною армією".

Тобто вже навіть не натяк. Бо практично прямим текстом.

В кого є вуха, той почув.Якщо ЦЕ закінчиться, то не просто так.Тож блок НАТО, так би мовити просувати-форсувати мир, дуже м’яко кажучи, не зовсім зацікавлений.От і стають наші вибори ще ДО миру все актуальніше.

Принаймні для Європи.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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