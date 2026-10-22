"Ви тупа": Трамп накинувся на журналістку CNN через питання про санкції проти Росії. Відео

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки CNN про перспективи запровадження нових санкцій проти Росії. Американський президент назвав її дурною, поставив під сумнів рівень її інтелекту та розкритикував телеканал.

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Відеоролик за участю Трампа поширило видання America’s Voice News у соцмережі Facebook.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Росією щодо України та можуть бути близькими до укладення угоди.

"Ми зараз ведемо переговори з Росією щодо України. Можливо, ми близькі до угоди. Вперше за довгий час ми, можливо, близькі до угоди", – сказав американський президент.

Він також пояснив, що запровадження санкцій на цьому етапі, на його думку, може бути недоречним.

"Коли ви близькі до угоди й ведете дуже делікатні переговори, ви не запроваджуєте санкції", – заявив Трамп.

У відповідь на запитання журналістки CNN про очікування щодо санкцій проти Росії президент США перейшов до особистих образ.

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"Ви дурна людина? На кого ви працюєте? Ви дурна людина. І, до речі, ваша мережа – найгірша з усіх", – сказав він.

Також Трамп заявив, що журналістка не розуміє, про що говорить, і образливо висловився про рівень її інтелекту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності йти на поступки заради завершення війни проти України, попри зусилля президента США Дональда Трампа домовитися про мир. Водночас Кремль використовує перспективу масштабних економічних угод із Вашингтоном, щоб просувати власні інтереси.

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