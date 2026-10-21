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"Вважає Путіна рівним собі": ексрадниця Трампа пояснила, чому він тисне на Зеленського, і згадала гучну обіцянку. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
150
"Вважає Путіна рівним собі": ексрадниця Трампа пояснила, чому він тисне на Зеленського, і згадала гучну обіцянку. Відео
Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп хоче змусити Україну капітулювати, оскільки не може визнати, що провалив власну обіцянку завершити війну за 24 години. Натомість він перекладає відповідальність на президента України Володимира Зеленського, який не погоджується на такі умови.

Про це заявила колишня радниця президента США з питань Росії Фіона Гілл у відео, опублікованому на сторінці лорда-спікера Палати лордів Великої Британії Майкла Брюса Форсайта в соцмережі X. За її словами, глава Білого дому опинився в незручному становищі через свою гучну обіцянку владнати все за добу.

"Він не може звинувачувати себе, це точно. І він не може звинувачувати Путіна, тому що вважає його рівним собі. Але він може звинувачувати Зеленського, адже той не капітулював", – пояснила колишня радниця Трампа.

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Вона заявила, що американський лідер прагне не просто домовленостей, а саме капітуляції України. Ба більше, за словами Гілл, він хоче, щоб до тиску на Зеленського долучилися європейські країни й змусили українського президента погодитися на такі умови.

Водночас Гілл наголосила, що Україна не є чиєюсь власністю, якою можна розпоряджатися на власний розсуд. Вона не належить Путіну, Зеленський також не може торгувати її майбутнім. Український президент, за її словами, це добре розуміє.

Гілл підкреслила, що йдеться насамперед про право українців самим визначати свою ідентичність і вирішувати, яким буде їхнє майбутнє.

"Уся ця війна – про українців, які хочуть самі визначати, ким вони є, і мати право вирішувати власне майбутнє. Це не право Путіна чи будь-кого іншого. І вже точно не Дональда Трампа – віддавати його", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Трамп заявив, що Зеленський має сам прагнути домовленостей про завершення війни. Американський президент пояснив свою позицію значними витратами США та європейських країн на підтримку України й попередив, що без угоди ситуація може погіршитися.

Говорячи про ситуацію на фронті, президент США назвав Росію "великою машиною", яка продовжує просуватися вперед, і наголосив на її перевазі в людських ресурсах. На його думку, якщо домовленостей не буде досягнуто, становище України "може стати ще гіршим".

Раніше OBOZ.UA також писав, що, за словами Трампа, повномасштабна війна Росії проти України могла б завершитися за один день, якби російський генерал не припустився помилки під час наступу на Київ. За його версією, російська танкова колона звернула з бетонної дороги на сільськогосподарські угіддя й застрягла в багнюці.

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