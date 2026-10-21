Вучич розповів про зустріч з Путіним, після якої він зрозумів, що буде велика війна

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що ще у 2021 році передбачав початок великої війни після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі. За його словами, він дійшов такого висновку самостійно, проаналізувавши розмову.

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Про це Вучич розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Під час розмови сербський президент також висловив побоювання щодо можливої світової війни та заявив, що не вважає погрози Росії застосувати ядерну зброю блефом.

Що Вучич зрозумів після зустрічі з Путіним

За словами сербського президента, після зустрічі в Сочі він проаналізував почуте й дійшов висновку, що світ зіткнеться з масштабним конфліктом. Тоді, стверджує Вучич, його слова не сприйняли серйозно, а дехто навіть висміював його побоювання.

"А потім я вийшов і у своїй голові якось усе проаналізував і сказав: "Буде великий конфлікт". Я не таємно це все сказав, а відкрито. І всі сміялися: "Знову ти, drama queen, знову йому потрібні якісь історії, щоб відвернути увагу від чогось іншого". (...) Я просто відчув це психологічно. Ви думаєте, мені хтось щось сказав про це, що в нас були розвідувальні дані? Ні", – заявив він.

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Вучич висловився про загрозу ядерної війни

Сербський президент також застеріг від припущень, що Путін лише блефує, коли говорить про можливість застосування ядерної зброї. На його думку, не варто недооцінювати ризики ескалації між Росією та західними країнами.

"Коли почали говорити про те, що Путін блефує щодо використання ядерної зброї, я всім на Заході сказав: "Путін узагалі не блефує". Він, звісно, не хоче використовувати її просто так. Ніхто не божевільний. Але в разі прямого нападу ззовні з боку Америки, Європи чи Британії, кого завгодно, він тієї ж секунди відповість ядерною зброєю", – сказав Вучич.

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Відповідаючи на пряме запитання, чи почнеться світова війна, сербський лідер заявив, що дивом буде, якщо її вдасться уникнути. Водночас він висловив сподівання, що його побоювання не справдяться.

"Я був би найщасливішою людиною, якби помилявся, але боюся, що я не помиляюся", – наголосив Вучич.

Чому Вучич побоюється великої війни

Однією з головних ознак небезпечного розвитку подій він назвав масштабні інвестиції в озброєння та військову промисловість Європи. На його думку, нарощування військового потенціалу свідчить про серйозність загроз, які стоять перед світом.

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"Я думаю, що я не дурний і не сліпий. Якщо ви не бачите, як озброюється Європа, значить, просто вдаєте, що цього не бачите. Чому вона озброюється? Для чого? Це як у п'єсах Чехова: якщо в першому акті висить рушниця, то в третьому вона вистрілить", – пояснив президент Сербії.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников звернув увагу на заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї. На його думку, висловлювання очільника Кремля на Валдайському форумі свідчать про зміну підходу Росії до ядерної риторики.

Як писав OBOZ.UA, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Москви через ситуацію навколо Калінінграда. Він заявив, що Альянс не бачить безпосередньої військової загрози своїй території, однак готовий захищати кожну державу-члена в разі нападу.