Президент Сербії Александар Вучич вважає, що мирна угода між Україною та Росією стане можливою, коли одна зі сторін матиме значну перевагу. Він припускає, що за стіл переговорів зрештою сядуть Володимир Зеленський і Володимир Путін.

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Вучич також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп приділятиме більше часу питанню завершення війни. Про це він розповів в інтерв’ю пропагандисці Ксенії Собчак.

Вучич пояснив, чому Зеленському складно погодитися на поступки

Вучич розповів, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським сім-вісім разів. За його словами, головне враження від цих контактів – український лідер прагне європейського майбутнього для своєї країни.

"Я не думаю, що він нерозумний і не знає, що робить. Я думаю, знає, але він, думаю, очікував більшої підтримки", – сказав Вучич.

Під час розмови Собчак запитала, чи означає це, що продовжувати війну для Зеленського раціонально. У відповідь сербський президент наголосив на складності становища українського лідера.

"А що, ви вважаєте, він мав зробити? Як йому вийти і сказати: "Ось ви билися, хлопці. Зараз ми здаємось і віддаємо Донбас"? ... Я відчуваю, що особисто він [Зеленський] думає про долю України, про свій народ. Я розумію його становище, і це дуже тяжке становище", – відповів Вучич.

Чому, на думку Вучича, Путіну також складно відмовитися від заявлених цілей

Схожі обмеження Вучич бачить і з російського боку. За його припущенням, Володимир Путін публічно заявив про певні цілі, тому тепер йому складно від них відмовитися.

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"Путін не може відмовитись від того, що обіцяв. І як Путін вийде і скаже: "Вибачте, Донецьк і Луганськ – не Росія"? Це неможливо для Путіна і для будь-кого, хто завтра прийде до влади у Росії", – заявив сербський лідер.

Вучич вважає, що саме тому для досягнення реальної мирної угоди одна зі сторін має отримати значну перевагу. Водночас він не уточнив, про яку саме перевагу йдеться.

"Я думаю, що за стіл все-таки сядуть саме Путін і Зеленський, але хтось із них на той момент матиме значну перевагу", – спрогнозував Вучич.

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Вучич сподівається на активнішу роль Трампа

Сербський президент висловив сподівання, що Дональд Трамп зможе приділяти питанню завершення війни більше часу, а Сполучені Штати активніше долучатимуться до досягнення миру.

Під час інтерв’ю Собчак також запитала Вучича, чи доводиться йому підлаштовуватися під американського президента. Сербський лідер відповів, що не в усьому погоджувався з Трампом, і навів приклад розмови про Китай.

"Трамп запитав мене: "У тебе теж проблеми з китайцями, як і у всіх нас?" Я говорю: "Ні, у мене жодних проблем з китайцями". Він каже: "Неможливо це". Я кажу: "Можливо, взагалі ніяких проблем з ними немає"", – розповів Вучич.

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Що Вучич сказав про стиль переговорів Трампа

Сербський президент описав Трампа як людину, якій подобається домовлятися, зокрема за принципами, характерними для бізнесу.

"Він, звичайно ж, дуже приваблива і цікава людина. Він дилмейкер, той, кого ми можемо назвати так. Він хотів би досягти якихось домовленостей, як у бізнесі. І це слід шанувати", – сказав Вучич.

Раніше Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити".