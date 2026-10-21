Вучич дав прогноз, за яких умов можлива мирна угода України з Росією і згадав Трампа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Які пенсії отримують українціУкраїнцям показали оновлені розміри пенсій: як змінилась сумаЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимЗеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з ВеселовськимЗа українські 10 копійок заплатять 18 тисячЗа українські 10 копійок заплатять 18 тисяч: якого року має бути монетаВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1820 окупантів і знищили 11 танків армії РФ: дані Генштабу"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. Фото"Вона мала жити, мріяти, кохати": внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. ФотоРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниРосія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людиниІлюстрація - жінка з прапором УкраїниУ країні Європи екстрено змінюють правила виплат: до чого готуватися біженцям з УкраїниВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхУ Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. ФотоУ Кременчуці російський дрон влучив в будівлю університету: сталась пожежа, є постраждалі. ФотоСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. ФотоСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. Фото

Вучич дав прогноз, за яких умов можлива мирна угода України з Росією і згадав Трампа

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
384
Вучич дав прогноз, за яких умов можлива мирна угода України з Росією і згадав Трампа
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що ще у 2021 році передбачав початок великої війни. Джерело: Getty

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що мирна угода між Україною та Росією стане можливою, коли одна зі сторін матиме значну перевагу. Він припускає, що за стіл переговорів зрештою сядуть Володимир Зеленський і Володимир Путін.

Вучич також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп приділятиме більше часу питанню завершення війни. Про це він розповів в інтерв’ю пропагандисці Ксенії Собчак.

Вучич пояснив, чому Зеленському складно погодитися на поступки

Вучич розповів, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським сім-вісім разів. За його словами, головне враження від цих контактів – український лідер прагне європейського майбутнього для своєї країни.

"Я не думаю, що він нерозумний і не знає, що робить. Я думаю, знає, але він, думаю, очікував більшої підтримки", – сказав Вучич.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
19,9 т.
"Політичних поступок з боку Москви не буде": Лавров озвучив очікування від приїзду Віткоффа в Росію
19,9 т.
"Політичних поступок з боку Москви не буде": Лавров озвучив очікування від приїзду Віткоффа в Росію
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
16,5 т.
"Тупий російський генерал": Трамп заявив, що війна Росії проти України могла завершитись за кілька годин. Відео
16,5 т.
"Тупий російський генерал": Трамп заявив, що війна Росії проти України могла завершитись за кілька годин. Відео
Надія ДанищукНадія Данищук
14,1 т.
"Це справжня проблема": Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для Patriot
14,1 т.
"Це справжня проблема": Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для Patriot

Під час розмови Собчак запитала, чи означає це, що продовжувати війну для Зеленського раціонально. У відповідь сербський президент наголосив на складності становища українського лідера.

"А що, ви вважаєте, він мав зробити? Як йому вийти і сказати: "Ось ви билися, хлопці. Зараз ми здаємось і віддаємо Донбас"? ... Я відчуваю, що особисто він [Зеленський] думає про долю України, про свій народ. Я розумію його становище, і це дуже тяжке становище", – відповів Вучич.

Чому, на думку Вучича, Путіну також складно відмовитися від заявлених цілей

Схожі обмеження Вучич бачить і з російського боку. За його припущенням, Володимир Путін публічно заявив про певні цілі, тому тепер йому складно від них відмовитися.

"Путін не може відмовитись від того, що обіцяв. І як Путін вийде і скаже: "Вибачте, Донецьк і Луганськ – не Росія"? Це неможливо для Путіна і для будь-кого, хто завтра прийде до влади у Росії", – заявив сербський лідер.

Вучич вважає, що саме тому для досягнення реальної мирної угоди одна зі сторін має отримати значну перевагу. Водночас він не уточнив, про яку саме перевагу йдеться.

"Я думаю, що за стіл все-таки сядуть саме Путін і Зеленський, але хтось із них на той момент матиме значну перевагу", – спрогнозував Вучич.

Вучич сподівається на активнішу роль Трампа

Сербський президент висловив сподівання, що Дональд Трамп зможе приділяти питанню завершення війни більше часу, а Сполучені Штати активніше долучатимуться до досягнення миру.

Під час інтерв’ю Собчак також запитала Вучича, чи доводиться йому підлаштовуватися під американського президента. Сербський лідер відповів, що не в усьому погоджувався з Трампом, і навів приклад розмови про Китай.

"Трамп запитав мене: "У тебе теж проблеми з китайцями, як і у всіх нас?" Я говорю: "Ні, у мене жодних проблем з китайцями". Він каже: "Неможливо це". Я кажу: "Можливо, взагалі ніяких проблем з ними немає"", – розповів Вучич.

Що Вучич сказав про стиль переговорів Трампа

Сербський президент описав Трампа як людину, якій подобається домовлятися, зокрема за принципами, характерними для бізнесу.

"Він, звичайно ж, дуже приваблива і цікава людина. Він дилмейкер, той, кого ми можемо назвати так. Він хотів би досягти якихось домовленостей, як у бізнесі. І це слід шанувати", – сказав Вучич.

Раніше Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити".

Схожі теми
Війна в УкраїніМирний план ТрампаПереговори Росії та УкраїниАлександар ВучичАлександар ВучичДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел