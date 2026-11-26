Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що відповідальність за останні події в Балтійському морі лежить на країні-агресорці Росії – саме вона може просто зараз зупинити ескалацію. Так він прокоментував атаки на російські судна.

Відео дня

Про це Цахкна сказав журналістам у Києві, передає "Укрінформ". Він підтвердив право України завдавати ударів углиб території Росії, наголосивши, що так наша країна захищає себе.

Водночас міністр підкреслив, що Естонія не дозволяє нікому використовувати свою територію чи повітряний простір для нападів на будь-кого.

"І, звісно, ​​ми не хочемо бачити нову ескалацію на Балтійському морі. Але вся відповідальність за це лежить на Росії. Адже Росія може зупинити це просто зараз – припинити агресію не лише проти України, а й проти Європи", – сказав Цахкна.

Він додав, що Балтійське море для РФ є важливою артерією, через яку проходить понад 60% експорту нафти. Тому Росія, зазначив міністр, може припинити агресію проти України і встановити тривалий і справедливий мир.

Раніше Цахкна заявив, що атака на російський суховантаж у Фінській затоці стала одним із побічних наслідків самооборони України у війні, розв'язаній Росією. Україна має повне право захищатися від агресора, наголосив він.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що дії Естонії нібито перебувають на межі розв'язання відкритої війни. Приводом для чергового загострення стала заява Таллінна про підпал підприємства військово-промислового комплексу поблизу столиці та рішення закрити пункти пропуску на кордоні з РФ.

23 листопада російське зовнішньополітичне відомство викликало тимчасового повіреного у справах Естонії та висловило йому рішучий протест.

Головні історії дня