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Катерина Коберник
Катерина Коберник

Шеф-редактор theБабель

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Новини політики / Думки
Time to read1 хв
471
Блог |

Всі великі схеми і потоки завжди приводили в СБУ. Зараз ніякої реформи не буде

У справі фігурують топпосадовці СБУ та Осіпов. Ілюстративне фото.
Андрій Осіпов "Кримінал" у суді. Операція "Карфаген". Ілюстративний колаж. Джерело: Колаж OBOZ.UA, Джерело - НПУ, Слідство.інфо

Після нових плівок можна було б сказати багато очевидних речей. Що бізнес десятиліттями більше боявся СБУ-шників і ментів (не поліцейських), ніж бандитів. Від останніх іноді рятувала держава, від цих – ні. Що всі великі схеми і потоки завжди приводили в СБУ, або мали там слід. І що замість реформувати і обмежити вплив Служби, як це мали зробити, її лише посилили, сховавши все лайно за спинами тих, хто реально воюють. І зараз ніякої реформи не буде.

Поки нічого не скажу про докази НАБУ і перспективи справи, але охорона детективам і їх сімʼям дуже б не завадила. В Службі є страшні люди, і всі хоч якось дотичні це добре знають. І мовчать.

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Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Катерини Коберник
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