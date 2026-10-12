Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Блог |

Всезнаючий Полімаркет авторитетно прогнозує майже повне Трампове обнулення 3 листопада

Всезнаючий Полімаркет авторитетно прогнозує майже повне Трампове обнулення 3 листопада
Сенат США. Фото ілюстративне

Уважно стежимо за так званими "проміжними" (бо без президентських) виборами в США, що мають відбутися вже 3 листопада, коли обиратимуться третина Сенату, вся Палата представників і 39 губернаторів.

Ось вельми авторитетний прогноз від, схоже, найвідомішої й, мабуть, найточнішої в світі фірми з тих, де "голосують грошима" й тому практично не помиляються, – платформи Polymarket:

шанси демократів отримати перевагу в Палаті представників [на 11 жовтня о 12.19] становили 91 відсоток, а щодо переваги в Сенаті – 64 відсотки.

При цьому найімовірніший розклад кількості депутатів після виборів такий: у Палаті представників – 234:201 на користь демократів, а в Сенаті – теж на їх користь – 52:48.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 14,0 т.
"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"
icon 14,0 т.
"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 3,4 т.
Енергетичне перемир'я Трампа стосується лише НПЗ, але Росія і на нього ще не погодилась – Axios
icon 3,4 т.
Енергетичне перемир'я Трампа стосується лише НПЗ, але Росія і на нього ще не погодилась – Axios
Анна ПавловаАнна Павлова
icon 3,1 т.
"Чому немає тиску на Путіна?" Трампістка Лора Лумер заявила про порушення Росією енергетичного перемир'я
icon 3,1 т.
"Чому немає тиску на Путіна?" Трампістка Лора Лумер заявила про порушення Росією енергетичного перемир'я

На виборах 36 (в штатах) +3 (на територіях) губернаторів відчутно кращі шанси наразі теж мають демократи (проблеми в республіканців – навіть у Техасі).

Після очікуваного, таким чином, обнулення [не стільки офіційних повноважень, скільки реальних можливостей] президента Трампа внаслідок подібного чергового включення славнозвісної американської системи стримувань і противаг – приймати в США будь-які суттєві рішення на федеральному рівні стане вкрай важко, тобто політична спроможність президента й взагалі американська політична активність [та здатність впливати на світові події] знову за усталеною традицією на пару років припиниться.

Причому цього разі таке обнулення президента буде "значно значніше" за звичайне, адже республіканські втрати мають бути безпрецедентно всебічними й тому надпотужними.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Схожі теми
вибориполітикаДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись