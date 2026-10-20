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"Все зводиться до відмови Путіна припинити цю війну": Зеленський заявив, що рішення США щодо України важко пояснити

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
45
"Все зводиться до відмови Путіна припинити цю війну": Зеленський заявив, що рішення США щодо України важко пояснити
Президент Володимир Зеленський. Джерело: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну

Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити". Про це Зеленський сказав під час онлайн-зустрічі з делегацією Конгресу США.

Йдеться про рішення щодо обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield в Україні, які негативно впливають на нашу логістику, удари по ворогу та здатність захищатися від російських атаки.  

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Також це стосується рішень США щодо нашої протиповітряної оборони, особливо ракет до системи Patriot, й санкцій проти країни-агресорки Росії

"Усе це свідчить про те, що було прийнято якесь політичне рішення щодо уповільнення нашої підтримки", – сказав Зеленський.

Нагадаємо: Володимир Зеленський 19 жовтня провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією обох палат Конгресу США – Сенату та Палати представників. Він поінформував законодавців про наслідки російських обстрілів і те, що відбувається з обміном розвідувальною інформацією та роботою Starlink в Україні. Глава держави розповів американцям і про ситуацію на фронті.

Глава держави зазначив, що атаки Росії стали більш жорстокими та підлими. При цьому Україна не отримала від партнерів жодного попередження про першу хвилю балістичних обстрілів минулої ночі.

Наша країна досі стикається з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту. Це підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від "Шахедів", особливо реактивних.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що остаточне врегулювання війни Росії проти України неможливе без участі представника Києва, готового взяти на себе відповідальність. Водночас там похвалили миротворчі зусилля США.

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