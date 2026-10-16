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"Все так само": Трамп відхрестився від обмежень на Starlink для України

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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"Все так само": Трамп відхрестився від обмежень на Starlink для України
Трамп заперечив обмеження на Starlink для України. Джерело: скриншот

Обмеження у роботі Starshield, "військового пакету" Starlink для України, нібито було ініційовано не президентом США Дональдом Трампом. Власник цієї мережі і радник президента Ілон Маск раніше стверджував, що наказ віддав особисто Трамп. Але сам американський лідер стверджує, що навіть не знав про це.

Про це 16 жовтня Трамп повідомив під час спілкування з журналістами. Ба більше, за його словами, Starshield "працює так само", як і раніше.

Що сказав Трамп

Зокрема, у президента США запитали, хто вирішив запровадити обмеження для України на роботу Starlink.

"Я цього не робив. Ні, ми взагалі нічого не сповільнювали. Насправді, я навіть не знаю (про це, –OBOZ.UA). Не думаю, що було якесь сповільнення. Я перевіряв це сьогодні вранці. У новинах чув, що ми нічого не сповільнювали. Наскільки я розумію, все так само, як і було, все працює нормально", – відповів він.

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Також у американського лідера поцікавились, чи він "забув, що війну розпочав Путін". На це Трамп загадково пообіцяв "колись оприлюднити всі деталі".

"Але мене цікавить лише одне: я хочу, щоб ця війна закінчилася. У середньому щомісяця гине 25 тисяч солдатів. Минулого місяця – 32 тисячі. І мені здається, що лідери, з якими я маю справу, хочуть завершення цієї війни. І я думаю, що вона закінчиться. Це єдине, що мене хвилює, я хочу, щоб війна припинилася", – сказав він.

Що передувало

Обмеження Starlink для українських військових сталося нещодавно на тлі домовленостей Трампа з російським диктатором Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Одразу після цієї домовленості за адресу України від США пролунали вимоги. Зокрема, Трамп вимагав припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Разом з вимогою пролунала погроза – якщо ні, то США зупинить обмін розвідданими з Україною.

На тлі цих прогроз, що частково таки здійснилися, українські військові повідомили про початок обмежень в роботі зі Starlink.

Коли ексміністр оборони Михайло Федоров заявив про нібито поновлення роботи Starlink для українських військових, Маск зазначив, що не має до цього відношення, бо відповідні рішення ухвалює особисто Трамп.

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