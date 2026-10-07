Вперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТО

До Києва з офіційним візитом прибули представники Військового комітету НАТО. До складу делегації увійшли військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу.

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Це перша подібна поїздка до України за останні вісім років. Про початок візиту повідомив голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Мета візиту та переговори з Генштабом ЗСУ

Головна мета поїздки – проведення переговорів з керівництвом Генерального штабу Збройних сил України. Сторони планують обговорити поточну ситуацію на лінії фронту, а також визначити пріоритетні напрямки подальшої військової та стратегічної підтримки України з боку Альянсу.

За словами адмірала Джузеппе Каво Драгоне, цей візит став втіленням домовленості, досягнутої раніше.

"Після восьмирічної перерви Військовий комітет НАТО повертається до Києва з офіційним візитом. Цей візит є виконанням обіцянки, яку я дав головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому під час нашої останньої розмови в серпні цього року", – зазначив голова Військового комітету.

Зміцнення зв’язків та протидія гібридним загрозам

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Адмірал підкреслив, що приїзд делегації такого високого рівня продемонстрував безперервне зміцнення співпраці між Україною та альянсом. Підтримка з боку НАТО продовжує зростати, незважаючи на виклики та тривалу війну.

Голова Військового комітету також вказав на глобальний характер агресивних дій РФ, що виходять за межі України. За його словами, Росія несе пряму відповідальність за проведення диверсій, кібератак та регулярні порушення повітряного простору членів НАТО.

"Перед загрозою тривалої агресії Росії проти України та її безрозсудних гібридних дій у країнах НАТО ми неухильно стоїмо пліч-о-пліч з Україною у героїчному захисті її суверенітету, територіальної цілісності та майбутнього її народу", – підсумував Драгоне.

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Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання про членство України в НАТО наразі не обговорюється. За його словами, зараз Вашингтон зосереджений на завершенні війни та пошуку шляхів її припинення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський на саміті НАТО розповів про успіхи у війні та пояснив, чому Україна має бути в Альянсі.