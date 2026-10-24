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"Вони обрали війну": посол Німеччини виключив відновлення дружніх відносин з Росією

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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"Вони обрали війну": посол Німеччини виключив відновлення дружніх відносин з Росією
Борис Руґе. Джерело: скриншот

Вся історія відносин Німеччини з РФ після 1991 року є доказом "жахливої помилки", до якої вдалося керівництво ФРН у спробах "розвинути партнерство з Москвою". Саме тому зараз німецька влада відкидає саму ідею поновлення зав'язків з Росією зараз заради миру у майбутньому.

Стверджуючи це, посол Німеччини в Україні Борис Руґе нагадує, що це не ФРН, а саме "Росія відмовилася від партнерства, яке ми пропонували". І не лише у відношеннях з німцями – на переконання дипломата, в Європі "вкрай мало людей", які згодні відновлювати зав'язки з Кремлем.

Обрали війну

"Росія відмовилася від партнерства, яке ми пропонували, і стала агресивним імперіалістичним гравцем, який ставить за мету докорінно змінити весь політичний лад Європи", – розповів Руґе в інтерв’ю українському виданню.

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За його словами, не тільки Німеччина – загалом вся Європа зробила дуже багато, щоби побудувати з РФ конструктивні відносини. Так більше двадцяти років тому з’явилися Рада Росія-НАТО, проєкт енергетичного партнерства тощо…

"Але Росія просто викинула це у вікно, а натомість обрала війну, гібридні атаки, втручання в інформаційний простір і в політику. Тож вся наша спроба була провальна", – вважає європейський дипломат.

Забули історію

На думку Руґе, найбільшим провалом стала співпраця з РФ в енергетичній сфері. На Заході вірили раніше, що роль Європи як великого ринку збуту для РФ зацікавить Кремль у збереженні миру, пояснює дипломат. Але "бачення Путіна – геть відмінне, тому ми не повернемося до цього", переконаний німець.

Як відомо, у ФРН наразі активно "працюють" так звані "друзі Путіна" – опозиційні партії, що закликають до "негайної розбудови відносин" з країною-агресоркою РФ. Руґе доволі дипломатично стверджує, що "ці люди не знають історії або забули, що ми 20 років цим займалися, і це привело нас до величезної поразки".

Й ці "друзі Путіна" не відображають справжні загальні настрої німців, додає німецький дипломат.

Настрої в ФРН

Як повідомляв OBOZ.UA, переважна більшість жителів Німеччини сумніваються, що російський диктатор Путін щиро прагне тривалого припинення вогню в Україні. Такої думки дотримуються 79% опитаних. Водночас лише 16% німців вважають наміри Кремля щирими.

Нагадаємо: за даними Спільного центру оборони від гібридних атак, в ФРН від початку поточного року до середини серпня зафіксували 1034 випадки прольоту дронів над об’єктами критичної інфраструктури, військовими об’єктами та підприємствами оборонної промисловості. І це лише верхівка великого айсберга. Загальні масштаби окремих видів гібридної діяльності в Німеччині – шпигунство, незаконне придбання технологій, переслідування людей тощо, – шокують.

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