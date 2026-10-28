Вони не можуть представляти нашу політсилу: "Євросолідарність" відкликала депутатів місцевих рад, які втекли за кордон

На зʼїзді партії "Європейська Солідарність" ухвалили рішення відкликати низку депутатів місцевих рад, які під час повномасштабного вторгнення втратили звʼязок з партією і не виконують своїх депутатських обовʼязків.

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Через припинення членства у фракції "Європейської Солідарності" відкликають мандати депутата Одеської районної ради Одеської області Руслана Сиротюка, депутатки Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області Юлії Очеретнюк, депутатки Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області Світлани Абрамів.

"ЄС" також відкликала трьох депутатів Херсонської обласної ради – Наталію Тарасову, Валерія Салтикова та Віктора Пунгіна.

Також через пропуск депутатом місцевої ради протягом року понад половину засідань постійної комісії місцевої ради ухвалене рішення відкликати депутата Полтавської міської ради Андрія Карпова, який за даними територіальної парторганізації перебуває за кордоном.

"Нам важливо, щоб наші депутати працювали для громади і з людьми в постійному режимі в цих складних умовах повномасштабної війни. Ті депутати, які не працюють з виборцями, перебувають за кордоном, втратили звʼязок з громадою, не можуть бути в органах місцевого самоврядування, на які сьогодні лягло багато відповідальності по мінімізації наслідків війни, не можуть представляти нашу політичну силу. Це особливо відповідально перед нашими захисниками, і це вимога тих наших партійців, які перебувають в силах оборони", – зазначають у Полтавській організації партії.

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Також через пропуск протягом року понад половину пленарних засідань ради та засідань постійної комісії ухвалене рішення відкликати депутата Подільської районної у м. Полтаві ради Андрія Калашника.

Через пропуск депутатами місцевої ради протягом року більше як половина пленарних засідань ради та засідань постійної комісії ради, невиконання зобов’язань звітувати перед виборцями ухвалене рішення про відкликання депутатів Недригайлівської селищної ради Роменського району Сумської області Івана Нанки та Леоніда Моші.

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