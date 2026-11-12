"Вони наші партнери": Віткофф анонсував новий раунд мирних переговорів за участі Європи

Європейські представники можуть долучитися до наступного етапу переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним у Москві.

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Віткофф повідомив журналістам у московському аеропорту "Внуково", що Європа має брати участь у подальшому переговорному процесі. Про його заяву повідомляє "Радіо Свобода".

"Вони наші партнери, для них важливо бути залученими", – сказав американський представник.

Переговори з Європою

Очікується, що після зустрічі з Путіним американські посланці вирушать до Дубліна. Там вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і розповісти йому про результати московських переговорів.

Водночас Віткофф заявив, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа спробують переконати українського лідера "в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту".

Речник Кремля Дмитро Пєсков, зі свого боку, висловив претензії до європейських країн. Він заявив, що їхні дії мають перестати бути "суперечливими", щоб Росія повірила в їхнє бажання досягти миру.

11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) завершилися дводенні переговори за участі України, США та Росії. Зустрічі відбувалися на тлі відновлення зусиль Білого дому, спрямованих на пошук виходу з глухого кута у війні, яка стала найбільшою та найкривавішою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової.

У консультаціях також брали участь Німеччина, Франція та Велика Британія, які входять до так званої трійки E3. До переговорного процесу долучилися представники Італії, НАТО та Європейського Союзу. Однак консультації європейських представників з американською стороною відбувалися окремо від тристоронніх переговорів із Росією.

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Позиція Москви

10 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував зустріч делегацій України, США та Європи, яка відбулася перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі. Він відкинув пропозицію європейських країн про негайне припинення вогню.

За словами Лаврова, Брюссель нібито намагається такими ініціативами "купити час" для Києва, щоб українські Збройні сили могли поповнити свої втрати.

Раніше видання Politico повідомляло, що представники президента США Дональда Трампа тиснуть на Росію, аби вона погодилася допустити Європу до наступного раунду переговорів щодо завершення війни.

Головні історії дня

Після переговорів в Абу-Дабі спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Європі варто визначити одну людину, яка представлятиме її інтереси під час переговорів про мирне врегулювання війни Росії проти України.

За його словами, узгодження єдиного представника від Європи було б "більшим досягненням, ніж домогтися від росіян включення її (Європи) до переговорів".

Водночас поки що невідомо, хто саме може представляти європейські країни на наступному етапі переговорного процесу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як президент Зеленський сказав, чи вірить у результат перемовин із РФ до кінця року.