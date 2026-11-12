"Вони наші партнери": Віткофф анонсував новий раунд мирних переговорів за участі Європи

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомЦя зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом РоманенкомПравила для українських біженців. Ілюстративне фото.З цієї країни ЄС за місяць "втекли" 80 тис. українських біженців: куди їдуть найчастішеІлюстрація - ДСНС працює на місці російського ударуЕнергетики показали величезну вирву на місці удару РФ по підстанції. ВідеоЗеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. ВідеоЗеленський обговорив з Туском підготовку до зими: як Польща може допомогти Україні. ВідеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоУ Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ, він загинув на місці: кого могли ліквідувати. Фото і відеоКиїв допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – КличкоКиїв допомагатиме бізнесу долати виклики війни, – КличкоФанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера "Ляписа Трубецкого" Сергія Міхалка: що з ним сталося. ФотоФанати не впізнали заслуженого артиста України та лідера "Ляписа Трубецкого" Сергія Міхалка: що з ним сталося. ФотоВетерани повісили іронічну "меморіальну дошку" з Фрідманом на головному офісі "Київстару"Ветерани повісили іронічну "меморіальну дошку" з Фрідманом на головному офісі "Київстару"Сестричка Віка, яка передчувала розпад СРСР і велику війну з Росією, зробила пророцтво про майбутнє УкраїниСестричка Віка, яка передчувала розпад СРСР і велику війну з Росією, зробила пророцтво про майбутнє України
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Вони наші партнери": Віткофф анонсував новий раунд мирних переговорів за участі Європи

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
636
"Вони наші партнери": Віткофф анонсував новий раунд мирних переговорів за участі Європи
Путін зустрічається з посланцями США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, 12 листопада 2026 року. Джерело: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/AFP

Європейські представники можуть долучитися до наступного етапу переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним у Москві.

Віткофф повідомив журналістам у московському аеропорту "Внуково", що Європа має брати участь у подальшому переговорному процесі. Про його заяву повідомляє "Радіо Свобода".

"Вони наші партнери, для них важливо бути залученими", – сказав американський представник. 

Переговори з Європою

Очікується, що після зустрічі з Путіним американські посланці вирушать до Дубліна. Там вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і розповісти йому про результати московських переговорів.

Водночас Віткофф заявив, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа спробують переконати українського лідера "в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту".

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
50,2 т.
"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в Україну
50,2 т.
"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в Україну
Іван ЧерленськийІван Черленський
16,9 т.
Расмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The Telegraph
16,9 т.
Расмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The Telegraph
Іван ЧерленськийІван Черленський
11,2 т.
У НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій України
11,2 т.
У НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій України

Речник Кремля Дмитро Пєсков, зі свого боку, висловив претензії до європейських країн. Він заявив, що їхні дії мають перестати бути "суперечливими", щоб Росія повірила в їхнє бажання досягти миру.

11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ) завершилися дводенні переговори за участі України, США та Росії. Зустрічі відбувалися на тлі відновлення зусиль Білого дому, спрямованих на пошук виходу з глухого кута у війні, яка стала найбільшою та найкривавішою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової.

У консультаціях також брали участь Німеччина, Франція та Велика Британія, які входять до так званої трійки E3. До переговорного процесу долучилися представники Італії, НАТО та Європейського Союзу. Однак консультації європейських представників з американською стороною відбувалися окремо від тристоронніх переговорів із Росією.

Позиція Москви

10 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував зустріч делегацій України, США та Європи, яка відбулася перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі. Він відкинув пропозицію європейських країн про негайне припинення вогню.

За словами Лаврова, Брюссель нібито намагається такими ініціативами "купити час" для Києва, щоб українські Збройні сили могли поповнити свої втрати.

Раніше видання Politico повідомляло, що представники президента США Дональда Трампа тиснуть на Росію, аби вона погодилася допустити Європу до наступного раунду переговорів щодо завершення війни.

Після переговорів в Абу-Дабі спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Європі варто визначити одну людину, яка представлятиме її інтереси під час переговорів про мирне врегулювання війни Росії проти України.

За його словами, узгодження єдиного представника від Європи було б "більшим досягненням, ніж домогтися від росіян включення її (Європи) до переговорів".

Водночас поки що невідомо, хто саме може представляти європейські країни на наступному етапі переговорного процесу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як президент Зеленський сказав, чи вірить у результат перемовин із РФ до кінця року.

Схожі теми
Мирний план ТрампаПереговори США та РосіїполітикаСШАРосіяСтів ВіткоффСтів ВіткоффДжаред КушнерДжаред КушнерВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!