Герберт Кікль, який очолює Австрійську партію свободи (FPÖ) та її парламентську фракцію в Національній раді країни, заявив, що Україна повинна прийняти біженців, зокрема, із Сирії та Афганістану, які зараз проживають у країнах Євросоюзу. Він запропонував переселити цих мігрантів до нашої країни у рамках реміграції.

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Про це Кікль сказав в інтервʼю Heute. На його думку, це можна реалізувати після того, як в Україні настане мир.

Реміграцію, тобто повернення емігрантів на батьківщину після тривалого проживання за кордоном, політик назвав "забезпеченням верховенства права". Говорячи про "обовʼязок" України прийняти цих людей, він згадав про допомогу, надану нашій країні ЄС.

"Я хотів би винести на обговорення нову ідею… ЄС влив у Україну сотні мільярдів. У тому числі 3,6 мільярда австрійських грошей. Чому б на європейському рівні не виступити з вимогою – коли настане мир – у якості компенсації розмістити тих людей, яких ми не можемо повернути до країн походження? Я маю на увазі, що вони ж нам дещо винні", – заявив Кікль.

Він навів ще два аргументи на користь депортації сирійців та афганців саме до України. Перший стосується дотримання західних цінностей у нашій країні, а другий – ймовірної вигоди для самого Києва.

"Вважається, що там (в Україні – Ред.) повністю дотримуються західних цінностей, і не потрібно витрачати величезні кошти на переліт на відстань 5 700 кілометрів до Руанди, а можна було б відправити цих людей туди поїздом або автобусом. Це також може бути ситуацією, вигідною для всіх: можливо, Україна потребує цих людей для відбудови", – сказав політик.

Якщо ж ці мігранти не захочуть залишатися в Україні, вони "можуть виїхати в будь-який час", але тільки не до країн Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Литва має намір перестати приймати мігрантів у рамках механізму солідарності Міграційного пакту Європейського Союзу. Замість цього країна готова платити фінансові внески.