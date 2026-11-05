Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Володимир Горбач
Володимир Горбач

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Новини політики / Думки
Time to read1 хв
1,3 т.
Блог |

Влада провалює вступ України до ЄС: які претензії висунула Єврокомісія

Ілюстративне фото. Україна - ЄС
Ілюстративне фото. Україна - ЄС. Джерело: Єврокомісія / ec.europa.eu

Учорашній день нагадував інформаційний шторм і одна важлива для України новина у ньому загубилася... у темряві і холоді...

Під вечір було опубліковано щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС.

Чому це важливо? Бо Єврокомісія фіксує системні проблеми в Україні: шлях до ЄС вимагає реальних реформ, а не політичного тиску.

Звіт Європейської Комісії щодо прогресу України на шляху до ЄС містить не лише захоплення мужністю українців, а й жорстку критику дій влади. Головний висновок: без дотримання Копенгагенських критеріїв – демократії, верховенства права та спроможності управління – повноцінне членство в ЄС неможливе.

Ключові зауваження Єврокомісії:

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
36,8 т.
"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом
36,8 т.
"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом
Марія ШевчукМарія Шевчук
15,8 т.
Порошенко в Європарламенті: російський терор відбувається не десь далеко, це відбувається в Європі
15,8 т.
Порошенко в Європарламенті: російський терор відбувається не десь далеко, це відбувається в Європі
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
9,6 т.
"Це не ті жарти, які я можу зрозуміти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про російських солдатів
9,6 т.
"Це не ті жарти, які я можу зрозуміти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про російських солдатів

* Нехтування верховенством права та позасудові рішення: ЄК констатує обмежений прогрес судової реформи та затримки виконання Дорожньої карти. На тлі закликів європейських партнерів забезпечити незалежність правосуддя, практика використання позасудових інструментів і тиску – зокрема застосування санкцій проти Петра Порошенка без належного судового розгляду та доведення вини в суді – викликає серйозний підрив довіри до системи судочинства. Вибірковість правосуддя несумісна зі стандартами ЄС.

* Тиск на антикорупційні органи: Попри результативність НАБУ та САП, тривають спроби втручання в їхню діяльність та підслідність з боку інших силових структур.

* Гальмування реформ та якість законів: Понад половина пріоритетних антикорупційних реформ (перезавантаження ДБР, прозорі конкурси в ОГП) затягуються.

* Проблеми з демократією та медіа: Відсутні ініціативи щодо захисту прав парламентської опозиції. На тлі недофінансування "Суспільного" влада продовжує витрачати близько 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини", попри падіння довіри громадян.

* Непрозорі закупівлі: У 70,6% торгів бере участь лише один учасник, а Держаудитслужба виявляє порушення у 63% перевірених закупівель.

І ще багато іншого (посилання на текст).

Ще раз про те чому це важиво:

Вступ до ЄС – це тепер не лише про стандарти життя, а й про гарантії безпеки України, причому передусім. Але для цього влада має припинити політичні переслідування, повернутися до консенсусного прийняття рішень і забезпечити реальну незалежність судів та антикорупційних інституцій.

Цим не можна нехтувати аж ніяк.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Володимира Горбача
Схожі теми
Вступ України до ЄСУкраїнаЄвропейський Союз (ЄС)політика
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!