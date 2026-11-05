Учорашній день нагадував інформаційний шторм і одна важлива для України новина у ньому загубилася... у темряві і холоді...

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Під вечір було опубліковано щорічний звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС.

Чому це важливо? Бо Єврокомісія фіксує системні проблеми в Україні: шлях до ЄС вимагає реальних реформ, а не політичного тиску.

Звіт Європейської Комісії щодо прогресу України на шляху до ЄС містить не лише захоплення мужністю українців, а й жорстку критику дій влади. Головний висновок: без дотримання Копенгагенських критеріїв – демократії, верховенства права та спроможності управління – повноцінне членство в ЄС неможливе.

Ключові зауваження Єврокомісії:

* Нехтування верховенством права та позасудові рішення: ЄК констатує обмежений прогрес судової реформи та затримки виконання Дорожньої карти. На тлі закликів європейських партнерів забезпечити незалежність правосуддя, практика використання позасудових інструментів і тиску – зокрема застосування санкцій проти Петра Порошенка без належного судового розгляду та доведення вини в суді – викликає серйозний підрив довіри до системи судочинства. Вибірковість правосуддя несумісна зі стандартами ЄС.

* Тиск на антикорупційні органи: Попри результативність НАБУ та САП, тривають спроби втручання в їхню діяльність та підслідність з боку інших силових структур.

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* Гальмування реформ та якість законів: Понад половина пріоритетних антикорупційних реформ (перезавантаження ДБР, прозорі конкурси в ОГП) затягуються.

* Проблеми з демократією та медіа: Відсутні ініціативи щодо захисту прав парламентської опозиції. На тлі недофінансування "Суспільного" влада продовжує витрачати близько 1,5 млрд грн на телемарафон "Єдині новини", попри падіння довіри громадян.

* Непрозорі закупівлі: У 70,6% торгів бере участь лише один учасник, а Держаудитслужба виявляє порушення у 63% перевірених закупівель.

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І ще багато іншого (посилання на текст).

Ще раз про те чому це важиво:

Вступ до ЄС – це тепер не лише про стандарти життя, а й про гарантії безпеки України, причому передусім. Але для цього влада має припинити політичні переслідування, повернутися до консенсусного прийняття рішень і забезпечити реальну незалежність судів та антикорупційних інституцій.

Цим не можна нехтувати аж ніяк.

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