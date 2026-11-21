Влада планує завадити законному розгляду у Великій Палаті Верховного Суду позову про скасування санкцій проти п’ятого президента, народного обранця і лідера Європейської Солідарності Петра Порошенка. Слухання заплановане на 24 листопада.

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Про це повідомив сам Петро Порошенко. Колишній президент закликав чинну владу "розглянути цю справу, законно і якнайшвидше".

За словами лідера Європейської солідарності, влада тисне на судову гілку з тим, щоби проводити розгляд справи у закритому режимі.

"Щойно стало відомо, що 24 листопада влада хоче завадити законному розгляду Великою Палатою Верховного Суду мого позову про скасування незаконних, антиконституційних, позасудових, політично вмотивованих санкцій проти мене як лідера опозиції та п’ятого президента України. Як? Пославшись на те, що в справі нібито є інформація з грифом ДСК – "для службового користування". Мовляв, через це справу не можна розглядати в присутності численних представників посольств. А цей процес викликав надзвичайно високий інтерес і світових медіа, і дипломатів", – повідомив Петро Порошенко.

Він нагадав, що цю справу "тягнуть уже майже два роки", незважаючи на те, що за законом мали розглянути її за два місяці.

"А щодо втручання в роботу Верховного Суду вже є рішення Вищого антикорупційного суду. Він зобов’язав відкрити кримінальне провадження проти заступника голови Офісу Президента та одного з керівників судової гілки влади. Не можна однією рукою красти, а іншою – боротися з корупцією. Не можна однією рукою тиснути на опозицію, порушувати права людини, втручатися в роботу Верховного Суду, а іншою – розповідати, що ми утверджуємо фундаментальні принципи: верховенство права, незалежність суддів, захист прав людини та медіа. І просити: пустіть нас, будь ласка, в ЄС та НАТО. З такими принципами і такими критеріями дорога в ЄС та НАТО для вас, владо, буде зачинена", – наголосив народний обранець.

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П’ятий президент закликав владу "нарешті розглянути цю справу, законно і якнайшвидше" і "дозволити суду ухвалити обґрунтоване, об’єктивне рішення". В іншому випадку Петро Порошенко буде змушений звернутися в Європейський суд з прав людини.

Як відомо, розгляд позову Петра Порошенка проти Володимира Зеленського про скасування санкцій затягнувся більше ніж на рік. Попереднє рішення суддів Касаційного адміністративного суду було ухвалене під політичним тиском. Захист експрезидента стверджує, що мотивувальна частина рішення про відмову скасувати санкції "частково засекречена", хоча "в ній немає нічого, що не було оприлюднене раніше".

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Відповідно, адвокати Петра Порошенка наполягають: розгляд справи у Великій Палаті Верховного Суду має відбуватися у відкритому режимі, щоб "суспільство переконалося у повному свавіллі влади".