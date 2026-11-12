Візит Віткоффа і Кушнера до Москви не змінив позицій Путіна щодо війни в Україні – Bloomberg

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Кремлі понад дві години. Однак зустріч не призвела до зміни позицій Росії та України щодо ключових питань. Паралельно Київ повідомив про нові перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові на фронті.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. Видання зазначає, що людина, наближена до Кремля, охарактеризувала зустріч американських представників із Путіним як візит ввічливості. За її словами, ні Москва, ні Київ не змінили своїх позицій.

Переговори в Кремлі

Під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін заявив, що Росія не погодиться на присутність іноземних військ в Україні. Також він попросив американських представників передати подяку Дональду Трампу за організацію переговорів між Україною та Росією.

У зустрічі з американською делегацією взяли участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв, а також Володимир Мединський, який очолював російську делегацію під час переговорів із представниками України в Абу-Дабі.

Після завершення зустрічі Віткофф і Кушнер залишили Москву. Наступним пунктом їхнього маршруту став Дублін, де перебуває президент України Володимир Зеленський. Очікується, що американські представники зустрінуться з ним у четвер.

"Європейці приєднаються до наступного раунду переговорів щодо України", – сказав Віткофф журналістам перед від'їздом із Москви.

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Водночас Юрій Ушаков заявив, що Росія готова негайно розпочати роботу з європейськими країнами над узгодженням нової довгострокової архітектури безпеки.

Позиція Москви

Окремою темою переговорів залишаються територіальні питання. Путін заявив американським представникам, що Росія визнає лише одну лінію розмежування – державний кордон. Він також розкритикував запропоновану Україною ідею так званих сірих зон, зазначивши, що навколо них швидко виникатимуть суперечки.

Водночас Джаред Кушнер раніше повідомляв, що під час переговорів сторони обговорюють можливості просування з окремих питань. За його словами, зустріч із Путіним мала допомогти досягти більшого прогресу в темах, які вже розглядали раніше.

Головні історії дня

Одним із напрямів, де сторони обговорюють можливі домовленості, залишається обмін полоненими. Зеленський повідомив, що він може охопити до 1200 українських військових і цивільних, які перебувають у російському полоні.

Проблеми зі Starshield

Тим часом у четвер Володимир Зеленський повідомив про суттєві перебої в роботі супутникової системи Starshield протягом кількох днів. За його словами, українські військові фіксували проблеми як на лінії фронту, так і на тимчасово окупованих територіях.

Україна використовує термінали Starlink і супутникову мережу компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісного інтернету на передових позиціях. Однак система має обмеження: зв'язок припиняється, якщо термінал рухається зі швидкістю понад 161 км/год.

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Це ускладнює використання супутникового зв'язку для перехоплення швидкісних російських реактивних безпілотників.

"Ми намагаємося отримати подробиці від американської сторони, але поки знаємо дуже мало", – сказав Зеленський у Дубліні.

Він також зазначив, що рішення американської сторони, які фактично обмежують можливості використання системи на українській території, викликають запитання щодо подальшого розвитку ситуації.

Це не перший подібний випадок. Минулого місяця Україна вже повідомляла про обмеження роботи Starlink. Тоді Зеленський звинувачував Ілона Маска та Дональда Трампа в тому, що вони могли розпорядитися обмежити роботу супутникового інтернету, щоб змусити Київ піти на поступки в переговорах.

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Трамп заперечував, що наказував запроваджувати обмеження швидкості роботи Starlink, однак критикував Зеленського. Маск зі свого боку звинувачував Україну в порушенні умов використання системи через застосування її для ударів безпілотниками по російських цілях. Обмеження скасували 24 жовтня.

Європа в переговорах

Питання участі європейських країн у мирному процесі також залишається відкритим. Зеленський закликав партнерів визначитися з представником Європи, який долучиться до переговорів із Росією.

За його словами, це рішення потрібно ухвалити вже в листопаді. Президент України наголосив, що Європа має брати участь у переговорах на рівних умовах, а не залишатися осторонь.

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Зеленський також висловив сподівання, що за участю всіх сторін переговори можуть продемонструвати прогрес на початку 2027 року.

Водночас європейські країни досі не узгодили, хто саме представлятиме регіон. Німеччина, Франція та Велика Британія періодично брали на себе провідну роль у дипломатичних контактах. Лідери Норвегії та Фінляндії нещодавно створили власний канал прямого зв'язку з Путіним, а президент Європейської ради Антоніу Кошта також зондував можливість контактів із Москвою від імені ЄС.

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Подальші зустрічі

Війна Росії проти України має стати однією з головних тем саміту Європейської політичної спільноти, який відбувається в четвер. У заході беруть участь понад 50 лідерів європейських країн та інших держав.

За інформацією Bloomberg, Путін і Трамп також планують обговорити врегулювання війни під час двосторонньої зустрічі наступного тижня на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені.

Тим часом бойові дії тривають уздовж усієї лінії фронту. Росія посилила ракетні та дронові атаки на українську енергетичну інфраструктуру, логістику й підприємства. Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах у глибині території РФ.

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Окремим питанням для європейських партнерів залишається фінансування України у 2027 році та надалі. Країни ЄС розглядають можливість спільного залучення позик за аналогією з кредитом на 90 млрд євро, який має покрити військові та фінансові потреби України у 2026–2027 роках.

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