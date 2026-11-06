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"Військові на фронті проти виборів": Зеленський припустив запровадження онлайн-голосування

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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"Військові на фронті проти виборів": Зеленський припустив запровадження онлайн-голосування
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Джерело: Скриншот / ZDF

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може розглянути проведення виборів в онлайн-форматі. Водночас він наголосив, що під час повномасштабної війни організувати голосування буде складно, адже мільйони військовослужбовців перебувають на фронті й не мають можливості взяти в ньому участь.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Зеленський пояснив, що проведення виборів без можливості голосування для військових було б несправедливим, а для організації онлайн-формату Верховній Раді доведеться напрацювати відповідні рішення.

Військові мають голосувати

Зеленський зазначив, що в разі проведення виборів значна частина українців не матиме можливості проголосувати. Насамперед ідеться про військовослужбовців, які зараз захищають країну на передовій.

"Збройні сили перебувають на фронті, вони також проти виборів, оскільки не мають можливості проголосувати. Хіба це справедливо? Мільйони людей перебувають в окопах, і технічно це неможливо організувати", – сказав президент.

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Він також наголосив, що саме військові передусім повинні мати можливість обирати главу держави, адже вони зберегли незалежність України й продовжують її захищати.

За словами Зеленського, усі професії важливі, однак під час війни особливе значення має служба військовослужбовців, які ризикують власним життям.

"Але під час війни професія солдата – найважливіша професія, тому що солдати ризикують своїм життям. І проводити вибори, на яких солдати не зможуть проголосувати, – це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо", – заявив він.

Водночас Зеленський не виключив, що Україна може розглянути можливість проведення виборів через інтернет.

"Це можливо, але тоді парламенту доведеться шукати та знаходити рішення", – зазначив глава держави.

''Військові на фронті проти виборів'': Зеленський припустив запровадження онлайн-голосування

Україна може запровадити онлайн-вибори – Зеленський. Джерело: Скриншот / ZDF

Таким чином, питання онлайн-голосування залишається одним із варіантів, який можуть розглядати під час обговорення організації виборів в умовах воєнного стану.

Позиція парламенту

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що провести вибори через застосунок "Дія" наразі неможливо. За його словами, такий формат має низку проблемних моментів, зокрема тих, які вже виникали під час голосування в сервісі за учасників "Євробачення".

Крім того, Верховна Рада працює над законодавством, яке має визначити можливість проведення виборів в Україні під час війни. Однак Стефанчук наголошував, що організувати їх у нинішніх умовах абсолютно неможливо.

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