Цього тижня з Косова надійшла важлива новина. Там завершили багаторічну програму гуманітарного розмінування територій, забруднених після війни 1998–1999 років. Від завершення бойових дій минуло майже три десятиліття, але лише тепер значну частину цієї роботи вдалося довести до кінця.

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Ця новина змушує замислитися про майбутнє України. Станом на 2026 рік близько 133 тисяч квадратних кілометрів української території потенційно потребують обстеження та очищення від мін і вибухонебезпечних залишків війни. Це понад п’ята частина площі держави, причому бойові дії досі тривають і щомісяця створюють нові забруднені території.

Йдеться не лише про мінні поля. Небезпеку становлять нерозірвані боєприпаси, уламки ракет, касетні елементи та інші залишки війни, які можуть залишатися смертельно небезпечними протягом десятиліть. Навіть через п’ятдесят років в Україні, ймовірно, знаходитимуть боєприпаси цієї війни, так само як сьогодні в різних країнах Європи продовжують знаходити снаряди часів Другої світової.

Тому питання полягає не в тому, чи буде Україна розміновувати свою землю, а в тому, скільки часу це займе. Точної відповіді наразі немає, однак очевидно, що йдеться не про один і навіть не про п’ять років. Повернення більшості територій до безпечного використання може тривати десять або двадцять років після завершення активної фази війни, а повне очищення країни, найімовірніше, потребуватиме значно більше часу.

Водночас площа потенційно забруднених територій не означає, що сапери мають фізично пройти кожен квадратний метр. Спочатку необхідно провести масштабне обстеження та визначити, де справді існує небезпека, а де землю можна безпечно повернути людям без суцільного очищення. Саме на цьому етапі технології можуть суттєво прискорити роботу.

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Дрони, аерофотозйомка, супутникові дані, штучний інтелект, магнітометри та інші сенсори допоможуть швидше виявляти підозрілі ділянки. Автономні наземні комплекси й машини механізованого розмінування зможуть виконувати найбільш небезпечні операції, а єдина цифрова карта дозволить координувати роботу різних служб і ефективніше розподіляти ресурси.

Для України це не лише гуманітарне завдання, а й масштабний технологічний виклик на десятиліття. Ми вже були змушені дуже швидко розвивати безпілотні системи для ведення війни. Після її завершення нам доведеться так само швидко створювати роботизовані та автономні рішення для повернення землі до нормального життя.

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У цьому полягає важлива можливість для України. Ми можемо не просто десятиліттями очищати власну територію, а й створити технології, стандарти та практики, які згодом використовуватимуться в інших країнах.

Після завершення цієї війни нам доведеться виграти ще одну, не менш важливу, війну за повернення української землі людям.

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