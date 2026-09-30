Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європа має брати участь у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Про це він сказав 29 вересня у Страсбурзі, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Вадефуль закликав не допустити, щоб США мали монополію на проведення таких переговорів, повідомляє Deutsche Welle. Він наголосив, що будь-які домовленості про припинення війни мають передусім отримати схвалення України.

Відносини з РФ

Німецький міністр заявив, що в майбутньому Європа може вибудувати добрі відносини з Росією. Водночас, за його словами, зараз головною проблемою є не Росія чи російський народ, а нинішній російський режим, який розв'язав і продовжує вести агресивну війну проти України.

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну", – сказав Вадефуль.

За його словами, наразі та, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти неї. Водночас європейським країнам уже зараз потрібно визначати майбутній формат відносин із РФ.

Вадефуль також заявив, що є ознаки можливого початку переговорів найближчим часом. Саме тому, на його думку, Європі потрібно бути безпосередньо залученою до цього процесу.

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Підтримка України

Міністр зазначив, що наразі Росія не демонструє ознак готовності розпочати переговори про припинення війни. Тому європейські партнери мають намір продовжувати політичну, військову та економічну підтримку України, особливо напередодні зими.

Окремо Вадефуль наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони. За його словами, федеральний уряд Німеччини постійно шукає можливості для забезпечення України системами ППО.

Водночас міністр визнав, що багато держав, зокрема Німеччина, вже досягли межі можливостей щодо надання військової допомоги без шкоди для власної безпеки.

Головні історії дня

Під час перебування у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН Вадефуль провів переговори з колегами з країн Європи та Азії. Він висловив упевненість, що щонайменше ще дві країни незабаром оголосять про постачання озброєнь Україні.

"Ми повинні діяти спільно і зробити все можливе, щоб ця жахлива війна, яка забирає незліченну кількість життів з обох сторін, якнайшвидше завершилася", – заявив глава МЗС Німеччини.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Вадефуль у ПАРЄ закликав домогтися перемир'я в Чорному морі.

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