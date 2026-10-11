"Війна увійшла в нову, більш похмуру фазу": в ЄС підтримали заклик України до енергетичного перемир'я

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір на генератори для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 31 тис. грнУкраїна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, – ЗеленськийУкраїна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, – ЗеленськийДональд Трамп"Обидві сторони дали на це згоду": Трамп проголосив енергетичне перемир'я між Україною і РосієюФутболіст збірної України отримує 2,95 млн євро на рік у новому клубіФутболіст збірної України отримує 2,95 млн євро на рік у новому клубіУ Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. ВідеоУ Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. ВідеоІлюстрація - подружжя тримає ключі від оселіОренда квартир в Україні різко подорожчала: де за житло доведеться платити понад 30 тис. грнThe Atlantic: Трамп продав Україну Путіну, це найбезсердечніша зрадаThe Atlantic: Трамп продав Україну Путіну, це найбезсердечніша зрадаПомер легендарний триразовий чемпіон світу з боксуПомер легендарний триразовий чемпіон світу з боксуНа Україну сунуть дощі: з’явився прогноз на тижденьНа Україну сунуть дощі: з’явився прогноз на тижденьІлон Маск вирішив помститися "мертвому сину" Вівіан за зміну статі після обіцянки "завжди любити"Ілон Маск вирішив помститися "мертвому сину" Вівіан за зміну статі після обіцянки "завжди любити"

"Війна увійшла в нову, більш похмуру фазу": в ЄС підтримали заклик України до енергетичного перемир'я

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 33
"Війна увійшла в нову, більш похмуру фазу": в ЄС підтримали заклик України до енергетичного перемир'я
Урсула фон дер Ляєн під час одного з візитів до України. Архівне фото

У Європейській комісії "повністю підтримують" заклик президента України Володимира Зеленського до так званого енергетичного перемир'я, яке передбачає припинення обстрілів енергетики та продовольчої інфраструктури. Водночас ЄС уже на цьому тижні допоможе посилити українську протиповітряну оборону.

Києву нададуть додаткове фінансування для безпілотників-перехоплювачів і ракет. Про це 11 жовтня після телефонної розмови із Зеленським заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Її заява опублікована на офіційному сайті відомства.

Політикиня зазначила, що часткове припинення вогню захистило б не тільки енергетику двох країн, а і "глобальне постачання продовольства".

"Війна вступила в нову, більш похмуру фазу. Росія буксує на полі бою та завдає ударів по цивільних далеко за лінією фронту", – наголосила фон дер Ляєн.

Читайте також
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 11,6 т.
Росія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війні
icon 11,6 т.
Росія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війні
Олександр КіршОлександр Кірш
icon 5,4 т.
В Овального вербальна овуляція, а жлобська жадібність деяких членкинь ЄС і НАТО вбиває українців
icon 5,4 т.
В Овального вербальна овуляція, а жлобська жадібність деяких членкинь ЄС і НАТО вбиває українців
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 5,2 т.
"Україна готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ
icon 5,2 т.
"Україна готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

Вона висловила солідарність з українським народом. "І я запевнила в повній підтримці президента Зеленського, який очолює боротьбу за свободу свого народу", – додала очільниця ЄК.

На цьому тижні в порядку денному засідання Європейської ради питання України буде центральним. Європейці обговорять потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи мобілізації нової міжнародної підтримки.

Окрім цього, Євросоюз планує відкрити ще два переговорні кластери про майбутнє приєднання України до ЄС, що є свідченням "реального прогресу" євроінтеграції, зазначила фон дер Ляєн.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня президент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що перемир'я почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо на нього погодиться Москва.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на те, що РФ дотримуватиметься угоди.

Схожі теми
Мирний план ТрампаВійна в УкраїніЕнергетикаУкраїнаЄвропейський Союз (ЄС)Європейська КомісіяРосія - країна-агресорУрсула фон дер ЛяєнУрсула фон дер ЛяєнВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись