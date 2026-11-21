Національне антикорупційне бюро ініціює кримінальне переслідування співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа", які брали участь в обшуках детективів НАБУ в липні минулого року. Підставою для претензій до спецпризначенців стало вилучення 25 тисяч доларів, яке тепер розглядається як можливе заволодіння чужим майном.

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета"

Абсурдність ситуації полягає в тому, що бійцям "Альфи" фактично інкримінують вилучення грошей, яке вони здійснили під час виконання службових обов’язків у межах обшуку та зафіксували у відповідному протоколі. Тепер цю процесуальну дію НАБУ використовує як підставу для кримінального переслідування спецпризначенців.

Ситуація виглядає як помста НАБУ за обшуки 21 липня 2025 року. Протистояння правоохоронних органів, яке триває вже понад рік, тепер зачіпає безпосередніх виконавців слідчих дій.

Фактично створюється небезпечний прецедент: співробітників силового підрозділу намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за вилучення коштів під час офіційного обшуку, оформленого процесуальними документами.

Війна правоохоронних органів уже дійшла до того, що вилучені за протоколом обшуку гроші стають приводом для кримінального переслідування тих, хто цей обшук проводив.