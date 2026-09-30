Географія війни змінилася

Російський безпілотник, збитий винищувачами НАТО над Литвою, може здатися лише черговим епізодом великої війни. Тим більше що, за попередньою версією литовської влади, дрон зовсім не збирався атакувати Литву. Він летів до України й збився з курсу. Але саме такі "випадковості" найкраще демонструють, як змінюється сама географія та суть війни, пише Віталій Портников для Delfi .

Путін розпочинав цю війну з переконанням, що вона залишиться виключно українською проблемою. Росія бомбитиме українські міста, знищуватиме українську інфраструктуру, захоплюватиме українські території, а країни НАТО спостерігатимуть за тим, що відбувається, з боку й сперечатимуться між собою про те, скільки зброї можна передати Києву, щоб не спровокувати Москву.

Але війна не знає тих політичних кордонів, які для неї вигадують у кабінетах.

Російський безпілотник опиняється в повітряному просторі країни НАТО не вперше. Але вперше його знищує не українська протиповітряна оборона, а італійський винищувач, який виконує місію Північноатлантичного альянсу. Це ще не зіткнення Росії та НАТО. Але це вже ситуація, в якій наслідки російської війни безпосередньо усувають збройні сили НАТО. І тут виникає просте запитання: скільки ще таких епізодів має статися, щоб європейці остаточно усвідомили очевидне? Росія створює більше можливостей для зіткнення з НАТО Можна скільки завгодно говорити про необхідність уникнути ескалації. Можна переконувати себе, що війна існує десь між Харковом і Донбасом і що головне – не дозволити їй наблизитися до кордонів Європейського Союзу. Але російські ракети та безпілотники не зобов’язані зважати на цю психологічну межу. Вони можуть втратити керування, відхилитися від курсу, опинитися над територією сусідньої держави. А в якийсь момент може виникнути ситуація, коли вже неможливо буде з упевненістю сказати, чи було чергове порушення випадковістю чи перевіркою готовності НАТО захищати власний простір.