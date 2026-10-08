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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Війна і мир: народ і КМІС

Війна і мир: народ і КМІС
Війна і мир: народ і КМІС

У своєму опитуванні від 12-21 вересня КМІС запитав у 1002 респондентів, чи підтримують вони негайне припинення вогню у війні з РФ за нинішньою лінією бойових дій. 

Умови гіпотетичного припинення, про яке йшлося в опитуванні:

окуповані території не будуть юридично визнані частиною Росії,

продовжуватиметься зміцнення армії (тобто ніякої "демілітаризації" чи інших обмежень на вимогу Росії), триватиме рух України до ЄС і НАТО.

Так от, підтримують такий "комплексний" варіант – 69%, не підтримують – 22%,

не визначилися із своєю думкою – решта 9%.

Тобто серед тих, хто визначились, підтримують 69:(69+22)х100%=76%.

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При цьому:

допускають проведення безпосередньо зараз перемовин з Росією щодо завершення війни – 75%,

не допускають – 21%,

не визначилися із думкою – решта 4%.

Тобто серед тих, хто визначились, допускають 75:(75+21)х100%=78%.

Тож відсотки тих, хто хоче миру (жодної капітуляції: лише умовна фіксація!), й тих, хто хоче перемовин, – практично збігаються.

Народне бажання, таким чином, цілком зрозуміле.

Щодо того ж, що заважає його реалізації, – у моєму позаминулому матеріалі на цьому блозі тут.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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