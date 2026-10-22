Путін послав Трампа. Війна переходить в 2027 рік

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За логікою, він мав би простягнути руку допомоги Трампу і піти на незначну поступку, але прийняв рішення, де-факто, послати Трампа і призначив переговори на 10-і числа листопада. Тобто вже після оголошення результатів виборів. Що це означає?

1. Путін робить ставку на знищення української економіки та на розвал фінансової коаліції після березневих виборів у Франції. Тому він не хоче чути зараз про заморозку війни.

2. Схоже, він щиро переконаний, що Трамп нікуди від нього не подінеться. Хоча треба чесно сказати: закон Грема не мав жодного шансу бути реально застосованим. Тут є ще один важливий момент, який він чекав все своє життя: він може прямо послати президента США і йому нічого за це не буде.

3. На жаль, нове переговорне вікно можливостей зʼявиться не раніше ніж весною 2027 року.

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