Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування після домовленостей щодо гуманітарного розблокування Олешок

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно припинила голодування, яким привертала увагу до гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Рішення ухвалили після розмови з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який поінформував її про прогрес у досягненні домовленостей щодо допомоги місцевим жителям.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. Також він закликав Піну Пічерно припинити голодування.

Адже воно почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я.

Водночас українська сторона досягла важливого прогресу в питанні гуманітарного забезпечення Олешок.

Наразі домовленості передбачають локальне припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп. Це має створити умови для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення з міста.

Зокрема, планується розмінувати дорогу до Олешок, доправити місцевим жителям продукти харчування, воду та медикаменти, а також передати необхідне технічне обладнання для лікарні. Окремим пунктом домовленостей є забезпечення безпечного й безперешкодного пересування цивільних.

"Захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешок залишаються нашими головними пріоритетами", – наголосив омбудсмен.

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Він також запевнив Піну Пічерно, що регулярно інформуватиме її про розвиток ситуації та виконання досягнутих домовленостей. Лубінець подякував віцепрезидентці Європарламенту за підтримку українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона вимагає негайного гуманітарного перемир'я.

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