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Віткофф та Кушнер можуть поїхати до Норвегії на переговори із Зеленським – Reuters

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
330
Віткофф та Кушнер можуть поїхати до Норвегії на переговори із Зеленським – Reuters
Володимир Зеленський, спецпосланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Джерело: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер планують цього тижня вирушити до Норвегії для нового раунду переговорів щодо завершення війни в Україні. Очікується, що до зустрічей приєднається президент України Володимир Зеленський.

Про це Reuters повідомили троє співрозмовників, обізнаних із ситуацією. За їхніми словами, графік поки що попередній і може змінитися. Білий дім оперативно не відповів на запит агентства про коментар.

Напруженість між Києвом і Вашингтоном

Можливі переговори відбуваються на тлі посилення напруженості у відносинах між Україною та США. Останніми днями Зеленський заявляв, що через рішення американської сторони обмежили швидкість роботи супутникової системи Starshield, а також скоротили обмін розвідувальною інформацією.

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Американські посадовці заперечили обидва твердження. Водночас питання роботи супутникового зв’язку має значення для українських військових, які використовують цю систему під час бойових дій.

Обмеження Starshield

Starshield виробляє компанія SpaceX, якою керує Ілон Маск. Україна використовує систему для зв’язку на полі бою та роботи безпілотників. Контракт із SpaceX уклало Міністерство оборони США, яке водночас дозволяє Україні користуватися системою.

Українські посадовці заявляли, що обмеження швидкості Starshield призвели до загибелі цивільних, оскільки військові не змогли перехопити російські удари. Минулого тижня Reuters повідомило, що розпорядження про обмеження роботи системи надійшло з Білого дому.

Сам Ілон Маск минулого тижня написав у соцмережі X, що Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем. За його словами, будь-які обмеження швидкості або використання системи визначають американські військові або президент США.

Раніше стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп обурений атаками України по російських НПЗ. Він заявив, що саме ці удари нібито є причиною зростання світових цін на нафту, і це – їх єдиний результат.

Як писав OBOZ.UA, у Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для України

Також повідомлялося, що США хочуть розморозити частину активів Росії і взяти їх під свій контроль.

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