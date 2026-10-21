Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним: який план щодо України привіз посланець Трампа
Вранці 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув з візитом до Санкт-Петербурга. Там у нього запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Американська делегація знову має намір обговорити з ватажком Кремля мирне врегулювання російсько-української війни. OBOZ.UA з'ясовував, які пропозиції команда Трампа везе в РФ і чи варто Україні чекати на прорив у мирному кейсі після нових раундів переговорів.
Новина доповнюється…
Читайте також
"Політичних поступок з боку Москви не буде": Лавров озвучив очікування від приїзду Віткоффа в Росію
"Тупий російський генерал": Трамп заявив, що війна Росії проти України могла завершитись за кілька годин. Відео
Угорщина заблокувала відкриття останніх двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС – медіа
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!
Завантажуйте застосунок
Додайте OBOZ.UA у Google