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Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним: який план щодо України привіз посланець Трампа

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
1,1 т.
Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним: який план щодо України привіз посланець Трампа
Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним. Джерело: OBOZ.UA

Вранці 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув з візитом до Санкт-Петербурга. Там у нього запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Американська делегація знову має намір обговорити з ватажком Кремля мирне врегулювання російсько-української війни. OBOZ.UA з'ясовував, які пропозиції команда Трампа везе в РФ і чи варто Україні чекати на прорив у мирному кейсі після нових раундів переговорів.

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