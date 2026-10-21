Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним: який план щодо України привіз посланець Трампа

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Зеленський проти Трампа: ставка на виборців і новий Конгрес США. Що ще визначатиме позицію американського президента щодо України. Інтерв’ю з Веселовським

Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"

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У країні Європи екстрено змінюють правила виплат: до чого готуватися біженцям з України

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