Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують 19 листопада провести зустріч із представниками України та європейських країн у Берліні (Німеччина). Сторони обговорять гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення її економіки.

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Про це повідомляє Axios. Того ж дня очільник Білого дому Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у місті Шеньчжень (КНР).

Про що говоритимуть у Берліні

Як повідомив американський чиновник, головною метою зустрічі є напрацювання гарантій, які допоможуть запобігти новим російським атакам на Україну після завершення війни. Також учасники переговорів розглянуть плани економічного відновлення країни.

За словами джерела, представники адміністрації Трампа регулярно підтримують контакти з українськими та європейськими посадовцями та ведуть переговори з Росією.

Американський чиновник назвав зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю частинами скоординованих дипломатичних зусиль. Він також зазначив, що до переговорів щодо України залучені й інші високопосадовці адміністрації США.

Переговори у Німеччині відбудуться на тлі зустрічі Трампа з Путіним

Берлінська зустріч запланована на той самий день, коли Трамп має провести переговори в Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Крім того, зустріч у Берліні відбудеться через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію запропонувати післявоєнну систему безпеки для Європи. Ці дипломатичні зусилля, за задумом американських представників, мають сприяти завершенню війни.

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До поїздки Трампа в Китай також долучилися держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер.

Нагадаємо, одне з видань зазначало, що Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі можуть спробувати переглянути чинний світовий порядок і розподілити сфери впливу на планеті. Такі побоювання виникли після пропозиції російського диктатора провести тристоронній саміт за участю лідерів США, Росії та Китаю.

Як повідомляв OBOZ.UA, Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над проведенням великого обміну полоненими. Домовленості про його проведення було досягнуто на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

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