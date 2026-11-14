Віткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та Росією

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над проведенням великого обміну полоненими між Росією та Україною. Домовленості про його проведення було досягнуто цього тижня на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Відео дня

Про це повідомила спеціальна помічниця президента США, заступниця секретаря пресслужби Білого дому Анна Келлі. Запланований обмін вона назвала "найбільшим у цій війні".

Переговорники Трампа розпочали підготовку обміну полоненими

У своєму акаунті у мережі Х Анна Келлі оголосила про початок підготовки до великого обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Цьому оголошенню передували багатослівне розхвалювання Віткоффа та Кушнера за "історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі" та "включення європейських партнерів до майбутніх обговорень" (що вже встигли заперечити у Москві).

"За дорученням президента Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер доклали значних зусиль, працюючи з обома сторонами російсько-української війни, щоб назавжди покласти край цьому конфлікту. Цього тижня вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, забезпечили включення європейських партнерів до майбутніх обговорень і розпочали роботу над тим, що стане найбільшим обміном полоненими у цій війні. Обнадійливий прогрес до миру!" – написала Келлі.

Новина доповнюється