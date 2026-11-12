Віткофф і Кушнер прибули в Москву на перемовини з Путіним

У четвер, 12 листопада, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви. Сьогодні вони мають провести переговори з російським диктатором Росії Володимиром Путіним.

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Зустріч очікується у першій половині дня. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Що відомо

Як стало відомо, літак зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером вранці, 12 листопада, приземлився в московського аеропорту Внуково. Там американців зустрів спецпредставник очільника Кремля Кирило Дмитрієв.

Згодом кортеж за участю Дмитрієва, Віткоффа та Кушнера залишив територію аеропорту й вирушив у напрямку Москви.

Члени делегації з боку Сполучених Штатів планують обговорити з главою Кремля підсумки переговорів в Абу-Дабі. За їхніми словами, Вашингтон бачить певні можливості для подальшого просування в цьому процесі.

Після зустрічі в Москві Віткофф та Кушнер мають вирушити до Дубліна, де планують провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Що передувало

11 листопада в Абу-Дабі пройшов другий день тристоронніх переговорів за участі України. США та Росії. Сторони домовилися про обмін військовополоненими між Україною та Росією. Також член української делегації Давид Арахамія зазначив, що нинішній перебіг переговорів дає підстави розраховувати на досягнення домовленостей до завершення року.

У перший день переговорів сторони підтвердили спільну прихильність до формування післявоєнної архітектури європейської безпеки.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, помічник очільника Кремля Володимир Мединський 11 листопада підтвердив, що Україна та Росія домовилися про проведення нового масштабного обміну військовополоненими. Конкретні параметри домовленості мають оголосити найближчим часом.