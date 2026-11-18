Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили російських та українських представників, що нинішній раунд мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти домовленостей "перш ніж зміниться політична ситуація у Вашингтоні". У США вважають, що Москва має усвідомити – час для отримання поступок від адміністрації Дональда Трампа обмежений, а подальша зміна балансу сил у Конгресі може посилити підтримку України.

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Про це пише Kyiv Independent із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів. За інформацією видання, американські посланці намагаються переконати Кремль скористатися нинішніми умовами для укладення угоди, оскільки після посилення позицій демократів у Конгресі можливості Трампа йти на поступки Росії можуть звузитися.

Чому Вашингтон поспішає з переговорами

Як зазначає Kyiv Independent, американська стратегія ґрунтується на тому, що переговорні позиції Росії можуть послабитися після зміни політичного балансу в Конгресі США.

Коли демократи отримають контроль над Конгресом, це призведе до посилення двопартійного тиску на користь збільшення військової та фінансової допомоги Україні. Крім того, діяльність адміністрації Трампа щодо переговорів із Кремлем може опинитися під пильнішою увагою законодавців. Американські спецпосланці також можуть зіткнутися з розслідуваннями та слуханнями в Конгресі, що обмежить свободу дій адміністрації у відносинах із Росією.

"Аргумент для Москви полягає в тому, що нинішні умови можуть залишатися залишатися на столі переговорів недовго. Якщо новий склад Конгресу наполягатиме на більш жорсткому курсі стосовно Росії, Кремль може втратити можливість отримати поступки від Вашингтона", – зазначає видання.

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Стратегія США повернула Москву до переговорів

Американські перемовники почали тиснути на Кремль, висуваючи аргумент, що Росія повинна скористатися можливістю укласти угоду, поки нинішня адміністрація США ще має ширший доступ до влади. Схоже, така стратегія допомогла повернути Росію до переговорного процесу, зазначило Kyiv Independent.

Москва погодилася відновити тристоронні переговори з Україною та США і, за словами одного із джерел видання, і наразі підіграє запропонованій американцями стратегії.

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За словами співрозмовника, залученого до переговорного процесу, Україна також намагається діяти в межах цієї логіки, готуючись до ще однієї зими з російськими атаками на енергетичну систему. У Києві вважають, що ці удари спрямовані на те, щоб змусити населення капітулювати через холод і відсутність електроенергії.

Кремль вважає, що має перевагу

За даними джерел видання, попри дипломатичні зусилля Вашингтона, Москва наразі вважає, що має сильніші позиції за столом переговорів.

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, тоді як Київ постає перед труднощами в забезпеченні достатньої кількості ракет-перехоплювачів для протидії російській балістиці. За даними Kyiv Independent, ці обставини формують у Москві позитивні очікування щодо власних переговорних позицій.

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США ведуть два переговорні напрями

Видання також зазначає, що команда Дональда Трампа паралельно працює над двома дипломатичними напрямами.

Перший стосується безпосередньо переговорів про завершення війни Росії проти України. Другий передбачає обговорення можливого перегляду відносин у сфері безпеки між Росією та Європою.

За словами українського посадовця, обізнаного з переговорами, другий напрям зможе просуватися лише після досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Як повідомляв OBOZ.UA, американська сторона обговорила наступні кроки мирного процесу з Росією, Україною та європейськими партнерами. Також учасники переговорів почали готувати порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі, яку планують провести найближчим часом.