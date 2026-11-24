Спецпосланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф наполягають на підписанні мирної угоди до січня, сказав президент Володимир Зеленський. Через це до України можуть висунути вимоги значних поступок.

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Тим часом російський диктатор Володимир Путін не виявляє жодних ознак готовності припинити війну. Про це Зеленський розповів виданню Bloomberg.

Що відомо

"Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо", – . "Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми також дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", – сказав Зеленський.