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"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,9 т.
"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео
Президент США Дональд Трамп. Джерело: White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, на його думку, поступово пом'якшує свою позицію щодо війни проти України. Американський лідер також висловив переконання, що очільник Кремля зацікавлений у завершенні бойових дій, хоча міг би діяти значно жорсткіше.

Про це Дональд Трамп заявив у відповідь на запитання журналіста. Інформацію зібрав OBOZ.

Що Трамп сказав про позицію Путіна

Під час спілкування з журналістами американського президента запитали, що потрібно Путіну, аби той відступив. Трамп спочатку уточнив, про що саме йдеться, після чого журналіст пояснив, що має на увазі війну в Україні.

У відповідь глава Білого дому заявив, що, на його переконання, російський диктатор уже певною мірою відступає від своєї позиції.

''Він хоче, щоб війна завершилась'': Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео

Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Джерело: Скриншот

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"Я думаю, що він трохи відступає. Я думаю, що він міг би бути жорсткішим. Відверто кажучи, я думаю, що він міг би бути набагато жорсткішим", – сказав Трамп.

Водночас американський президент висловив переконання, що російський диктатор нібито зацікавлений у припиненні війни проти України.

"Я думаю, що він хотів побачити це завершеним", – заявив Трамп.

Що Трамп раніше говорив про Україну та війну

Нагадаємо, також Дональд Трамп припустив, що після завершення війни територія України може змінитися. Американський лідер висловив упевненість, що мирної угоди між Києвом і Москвою вдасться досягти найближчим часом.

Під час інтерв'ю для програми 60 Minutes Трампа запитали, чи залишиться Україна вільною та незалежною після завершення війни. У відповідь він заявив, що країна зрештою "матиме трохи інші обриси". Водночас президент США не пояснив, які саме територіальні зміни мав на увазі.

Крім того, Трамп прокоментував американську військову допомогу Україні. За його словами, Сполучені Штати продають озброєння європейським країнам за повною вартістю, а ті оплачують його постачання. Американський президент також розкритикував попередню адміністрацію Джо Байдена за безоплатну передачу зброї Києву, водночас відзначивши мужність українських військових.

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у "великій неповазі" до Росії під час першої зустрічі українського лідера з російською стороною. Американський президент також заявив, що війни проти України не сталося б, якби він очолював Білий дім у той період.

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