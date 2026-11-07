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"Відверто неприємно і ганебно": Зеленський анонсував кадрові рішення в СБУ після резонансного викриття "Хімпрому"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
4,5 т.
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фото
Володимир Зеленський. Ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський заявив про нові кадрові рішення в Службі безпеки України після резонансного викриття, пов'язаного з угрупованням "Хімпром".За його словами, частина звільнень у відомстві вже відбулася, але будуть і подальші кадрові зміни.

Глава держави наголосив на необхідності повного розслідування та покарання всіх причетних до злочинів і насильства проти людей. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський анонсував нові звільнення в СБУ

Президент різко висловився щодо ситуації, яка стала відомою після викриття, пов'язаного з "Хімпромом". Він наголосив, що такі події є неприпустимими для Служби безпеки України.

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"Новини, які останнім часом були щодо СБУ, – відверто неприємні, відверто ганебні. Це абсолютно неприпустимі речі", – заявив Зеленський.

За його словами, частина кадрових рішень уже реалізована, проте на цьому зміни не завершаться.

"Деякі звільнення вже відбулися, будуть і подальші кадрові рішення", – повідомив президент.

Він також наголосив на необхідності повного розслідування обставин справи та покарання всіх причетних.

"Має бути встановлена вся правда, і всі, хто замовляв злочини та насильство проти людей, повинні бути покарані", – підкреслив глава держави.

Зеленський заявив про можливу діяльність фігуранта справи в Польщі та Німеччині

Президент зазначив, що для повного розслідування потрібна підтримка міжнародних партнерів. За його словами, питання "Хімпрому" вже обговорювали зі Сполученими Штатами на відповідному рівні.

Окремо Зеленський звернув увагу на інформацію про можливу діяльність фігуранта справи за межами України. Зокрема, йдеться про Польщу та Німеччину.

За словами президента, "є інформація, що цей злочинець уже почав свої операції в Польщі та намагається зайти на німецький ринок із синтетичними наркотиками".

Україна планує передати партнерам усі відомості, які має щодо цієї ситуації.

"Ми дамо партнерам усю інформацію, яка в нас є", – наголосив Зеленський.

Для працівників СБУ хочуть повернути обов'язкове декларування

Ще одним кроком президент назвав повернення обов'язкового декларування для всіх співробітників Служби безпеки України. Зеленський повідомив, що вже затвердив відповідний законопроєкт.

За його словами, це має зробити спосіб життя та майно працівників СБУ відкритими для перевірок і забезпечити можливість притягнення їх до відповідальності.

Президент закликав народних депутатів невідкладно підтримати законодавчу ініціативу, щоб повернути ці вимоги для всіх співробітників відомства.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили представники СБУ, Національної поліції та кримінального середовища. Серед фігурантів справи згадується і генерал Сергій Дука, якому приписують псевдонім "Акім".

Як писав OBOZ.UA, 4 листопада очільник Служби безпеки України Олександр Поклад усунув із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У спецслужбі наголосили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в неупередженому та об’єктивному розслідуванні.

Під час обшуку в будинку генерала СБУ Сергія Дуки він погрожував детективам НАБУ пістолетом і розбивав молотком мобільні телефони та іншу техніку. На місце також прибули озброєні співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа".

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядали питання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці, якого підозрюють у причетності до справи "Карфаген". Його відправили під варту із можливістю внесення застави. 

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