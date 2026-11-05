Мені 67 років. Я бачив все, або майже все. Прочитав багато книжок, дивився різні фільми. Поліція та служби безпеки часто діють разом із мафією, часто самі мафія.

Відео дня

Але у мене є питання до наших ублюдків: ви знаєте, що в нашій країні терористи щодня приносять смерті і горе, розруху та страждання нашим людям.

Війна не спише все це і просто так не зійде в унітаз. Відкупитися не вдасться. Вірю в Бога і справедливий кінець вам усім.

Вимагаю довічний термін. Необхідно на час війни запровадити смертний вирок. Крапка. Всі, хто продовжує робити подібне, закликаю зупинитися і тікати.

Щиро дякую хлопцям з НАБУ.