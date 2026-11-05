Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Михайло Бродський
Михайло Бродський

Голова редакційної ради

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Новини політики / Думки
Time to read1 хв
900
Блог |

Відкупитися не вдасться! Вимагаю довічне фігурантам у справі "Карфаген"

Відкупитися не вдасться! Вимагаю довічне фігурантам у справі "Карфаген"
Хто з правоохоронців прикривав колцентри та катування людей. Фігуранти в розслідуванні НАБУ Володимир Ценов, Сергій Дука і Віталій Рибалко. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA Джерело - "Межа", "СБУ"

Мені 67 років. Я бачив все, або майже все. Прочитав багато книжок, дивився різні фільми. Поліція та служби безпеки часто діють разом із мафією, часто самі мафія.

Але у мене є питання до наших ублюдків: ви знаєте, що в нашій країні терористи щодня приносять смерті і горе, розруху та страждання нашим людям.

Війна не спише все це і просто так не зійде в унітаз. Відкупитися не вдасться. Вірю в Бога і справедливий кінець вам усім.

Вимагаю довічний термін. Необхідно на час війни запровадити смертний вирок. Крапка. Всі, хто продовжує робити подібне, закликаю зупинитися і тікати.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
31,2 т.
"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом
31,2 т.
"Знайде своїх покупців": у Кремлі відреагували на чутки про зрив дизельної угоди з Трампом
Віталій ЧепиногаВіталій Чепинога
12,1 т.
Американські динозаври перед вимиранням: Венс уже відрікся від Трампа, Десантіс б'є на сполох
12,1 т.
Американські динозаври перед вимиранням: Венс уже відрікся від Трампа, Десантіс б'є на сполох
Марія ШевчукМарія Шевчук
11,9 т.
Порошенко в Європарламенті: російський терор відбувається не десь далеко, це відбувається в Європі
11,9 т.
Порошенко в Європарламенті: російський терор відбувається не десь далеко, це відбувається в Європі

Щиро дякую хлопцям з НАБУ.

Джерело:Фейсбук Михайла Бродського
Схожі теми
Операція "Карфаген"Корупція в УкраїніУкраїнаНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!