46 народних депутатів подали до Конституційного суду України (КСУ) звернення з вимогою визнати неконституційними ключові положення статті 209 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. У разі задоволення подання засудити за цей злочин можна буде лише після вироку за основне правопорушення.

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Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК) на своїй сторінці у Facebook. В організації звернули увагу як на можливі наслідки цієї ініціативи, так і на прізвища народних депутатів, які її підтримали.

У ЦПК вважають, що така ініціатива може відкинути Україну на десять років назад у боротьбі з відмиванням незаконних доходів. Через те, що розгляд справ про основні злочини часто затягується на роки, такі зміни можуть суттєво ускладнити притягнення до відповідальності за відмивання коштів.

Серед підписантів – переважно народні депутати від "Слуги народу" та колишньої ОПЗЖ. Зокрема, до них долучилися Юрій Бойко та Григорій Мамка.

Водночас у Центрі протидії корупції звернули увагу на те, що ініціативу підтримали й парламентарі, які фігурують у справах НАБУ та САП. Деякі з них уже отримали обвинувальні вироки, іншим раніше оголосили підозри.

Зокрема, під конституційним поданням поставили підписи:

Людмила Марченко , колишня народна депутатка від "Слуги народу". Наступного дня після реєстрації звернення в КСУ Апеляційна палата ВАКС засудила її до двох років позбавлення волі.

, колишня народна депутатка від "Слуги народу". Наступного дня після реєстрації звернення в КСУ Апеляційна палата ВАКС засудила її до двох років позбавлення волі. Олександр Юрченко , також колишній представник цієї політичної сили. У вересні ВАКС призначив йому дев'ять років ув'язнення у справі, в якій він пропонував купити рішення комітету щодо змін до законодавства.

, також колишній представник цієї політичної сили. У вересні ВАКС призначив йому дев'ять років ув'язнення у справі, в якій він пропонував купити рішення комітету щодо змін до законодавства. Микола Тищенко , якого підозрюють, зокрема, у відмиванні коштів через благодійний фонд. За версією слідства, частину грошей, зібраних на благодійність, витрачали на інші потреби, серед яких – відпочинок у Європі.

, якого підозрюють, зокрема, у відмиванні коштів через благодійний фонд. За версією слідства, частину грошей, зібраних на благодійність, витрачали на інші потреби, серед яких – відпочинок у Європі. Юрій Кісєль , який наприкінці минулого року отримав підозру від НАБУ і САП у справі про передачу народним депутатам конвертів із грошима.

, який наприкінці минулого року отримав підозру від НАБУ і САП у справі про передачу народним депутатам конвертів із грошима. Анна Скороход , якій у грудні 2025 року оголосили підозру у вимаганні 250 тисяч доларів хабаря.

, якій у грудні 2025 року оголосили підозру у вимаганні 250 тисяч доларів хабаря. Віктор Бондар, підозрюваний у справі НАБУ та САП про заволодіння понад 140 млн грн під час закупівель для "Укрзалізниці".

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У Центрі протидії корупції нагадали, що це не перший випадок, коли через Конституційний суд намагаються скасувати важливі антикорупційні норми. Так, у 2019 році КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення за поданням народних депутатів. Унаслідок цього НАБУ довелося закрити 65 кримінальних проваджень.

У 2020 році ще 47 парламентарів домоглися визнання неконституційним покарання за недостовірне декларування. Як зазначили в ЦПК, серед авторів того звернення були й депутати, які підписали нинішнє подання.

Головні історії дня

У ЦПК попереджають, що задоволення нинішнього звернення послабить можливості України протидіяти відмиванню злочинних коштів. Це також стане кроком назад у виконанні ключових умов європейської інтеграції. На тлі переговорів про вступ до ЄС таке рішення, за оцінкою організації, засвідчить послаблення антикорупційних механізмів замість їх посилення.

Крім того, у Центрі протидії корупції вважають, що визнання оскаржуваних положень неконституційними фактично дасть змогу уникнути відповідальності ключовим фігурантам операції "Мідас" – Тимуру Міндічу, Герману Галущенку та колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 20 листопада Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних до 3,5 року позбавлення волі за зловживання впливом. За даними слідства, він отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди за сприяння приватній компанії в перемозі на тендері з постачання медичного обладнання.