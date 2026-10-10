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"Віддані співпраці": Україна підтримала МКС після оголошених США санкцій

Надія ДанищукНадія Данищук
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"Віддані співпраці": Україна підтримала МКС після оголошених США санкцій
Україна підтвердила підтримку МКС. Джерело: МЗС

Україна заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти інституції. Київ наголосив на важливості незалежності та цілісності Суду, який відіграє ключову роль у притягненні до відповідальності винних у російських воєнних злочинах в Україні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у соцмережі Х. У відомстві заявили, що для України МКС є найважливішою інституцією в зусиллях щодо притягнення до відповідальності за російські воєнні злочини.

Україна підтвердила підтримку МКС

У МЗС наголосили, що Україна як держава-учасниця Римського статуту підтверджує свою підтримку Міжнародного кримінального суду, а також його незалежності та доброчесності.

"Для України МКС є життєво важливою інституцією в наших зусиллях із притягнення до відповідальності за російські звірства та забезпечення справедливості для жертв і тих, хто пережив ці злочини", – йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

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Україна також заявила про готовність і надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями Римського статуту задля забезпечення ефективного функціонування Суду.

США запровадили санкції проти МКС

Рішення Вашингтона стало новим етапом тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на МКС.

9 жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти МКС, обмеживши його доступ до американської фінансової системи та передбачивши низку інших обмежень. Водночас Міністерство фінансів США видало генеральні ліцензії, які дозволяють окремі операції з МКС, зокрема для підтримки його роботи.

У МКС заявили, що вважають санкції спробою перешкодити здійсненню правосуддя та роботі незалежної судової інституції.Суд наголосив, що продовжить розслідування і кримінальні провадження щодо геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та злочину агресії.

Для України діяльність МКС має безпосереднє значення через розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією. Зокрема, Суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у справі про незаконну депортацію та переміщення українських дітей.

Як повідомляв OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що країни-учасниці МКС мають 180 днів, щоб усунути основні занепокоєння американської сторони щодо діяльності суду. Він також закликав союзників США, багато з яких входять до МКС і покладаються на американських військових у питаннях оборони, вплинути на суд.

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