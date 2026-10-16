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Блог

Віталій Портников
Віталій Портников

Журналіст, публіцист

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Блог |

Від Трампа до Соловйова – один крок? Як журналісти перетворюють політичні заяви на "факти"

Від Трампа до Соловйова – один крок? Як журналісти перетворюють політичні заяви на "факти"
Від Трампа до Соловйова – один крок? Як журналісти перетворюють політичні заяви на "факти"

Якби не фальсифікація виборів, цієї війни не було б? – Запитує журналіст телеканалу Newsmax у Дональда Трампа так, ніби фальсифікація президентських виборів у Сполучених Штатах у 2020 році є доконаним фактом, а не особистим твердженням Дональда Трампа. 

Звісно, сам американський президент може виступати з будь-якими твердженнями і потім відповідати за них у суді чи перед громадськістю. Це його право як політика. Але якщо журналіст вибудовує питання так, як ми щойно почули, це звичайнісінька пропаганда у стилі Соловйова. Саме тому, напевно, Трамп дедалі менше цікавиться діяльністю журналістів телеканалу Fox, які намагаються поєднувати власні погляди з реальними фактами, і надає перевагу пропагандистам з Newsmax.

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І оскільки цей телеканал готується вийти на український ринок, нам залишається хіба що сподіватися, що його журналісти в Україні поводитимуться інакше й пам’ятатимуть про свою професійну і громадянську відповідальність перед країною, яка стікає кров’ю.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Портникова
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