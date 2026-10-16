Якби не фальсифікація виборів, цієї війни не було б? – Запитує журналіст телеканалу Newsmax у Дональда Трампа так, ніби фальсифікація президентських виборів у Сполучених Штатах у 2020 році є доконаним фактом, а не особистим твердженням Дональда Трампа.

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Звісно, сам американський президент може виступати з будь-якими твердженнями і потім відповідати за них у суді чи перед громадськістю. Це його право як політика. Але якщо журналіст вибудовує питання так, як ми щойно почули, це звичайнісінька пропаганда у стилі Соловйова. Саме тому, напевно, Трамп дедалі менше цікавиться діяльністю журналістів телеканалу Fox, які намагаються поєднувати власні погляди з реальними фактами, і надає перевагу пропагандистам з Newsmax.

І оскільки цей телеканал готується вийти на український ринок, нам залишається хіба що сподіватися, що його журналісти в Україні поводитимуться інакше й пам’ятатимуть про свою професійну і громадянську відповідальність перед країною, яка стікає кров’ю.

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