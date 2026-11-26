Олександр Лукашенко розпочав чергову спробу політичного самовиправдання. В інтерв'ю французькому журналу Le Point, записаному 17 листопада 2026 року, фрагменти якого були оприлюднені 24–25 листопада, білоруський диктатор заявив, що нібито не знав про наміри російських військ наступати на Київ із території Білорусі в лютому 2022 року. Мовляв, російський Генеральний штаб не повідомляв його про свої плани, а російські війська після завершення спільних навчань несподівано вирушили в Україну.

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Для мене як для людини, яка професійно займалася питаннями контррозвідки та національної безпеки, така версія виглядає вкрай непереконливою.

Нагадаю, що 10–20 лютого 2022 року на території Білорусі відбувалися масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість – 2022". За тодішніми оцінками НАТО, чисельність російського військового угруповання в Білорусі могла сягати 30 тисяч військовослужбовців. Використовувалися білоруські аеродроми, залізнична мережа, військові об'єкти, системи зв'язку та логістична інфраструктура. Після запланованого завершення навчань російські війська залишилися на білоруській території.

Усе це відбувалося в державі, яку Лукашенко контролює з 1994 року, маючи у своєму розпорядженні розгалужений апарат спецслужб, військової контррозвідки та інших органів сектору безпеки.

Якщо Лукашенко справді не знав про наміри російського командування, то сьогодні він фактично визнає, що не контролював діяльність іноземних військ на території власної держави. Це свідчило б про критичну втрату військового та політичного суверенітету Білорусі.

Якщо ж він знав про підготовку вторгнення, то тепер намагається уникнути політичної та потенційної кримінальної відповідальності за сприяння російській агресії.

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Навіть якщо Лукашенка не посвятили в усі деталі оперативного плану російського командування, це жодним чином не знімає з нього відповідальності за рішення щодо надання території та інфраструктури Білорусі у розпорядження держави-агресора.

Особливо показово, що 11 березня 2022 року Лукашенко на зустрічі з путіним посилався на карту, яка нібито доводила підготовку українського нападу на Білорусь, виправдовуючи таким чином російське вторгнення.

Вже 4 жовтня того самого року він публічно визнав участь Білорусі в російській так званій "спеціальній військовій операції", хоча й заперечував безпосередню участь білоруської армії в бойових діях.

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А 2 жовтня 2026 року, менш ніж за два місяці до нинішнього інтерв'ю, Лукашенко підтвердив безумовну підтримку москви та навіть іронізував щодо того, хто з них із путіним є більшим агресором.

Тепер він намагається переконати західну аудиторію у своїй непричетності до початку повномасштабної війни.

Однак існує міжнародне право.

Пункт "f" статті 3 визначення агресії, затвердженого резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, прямо відносить до актів агресії дії держави, яка дозволяє використовувати надану нею іншій державі територію для здійснення агресії проти третьої держави.

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А 2 березня 2022 року Генеральна Асамблея ООН у резолюції ES-11/1 окремо засудила причетність Білорусі до незаконного застосування сили проти України.

Таким чином, для міжнародно-правової кваліфікації дій Білорусі не є визначальним те, чи перетнули український кордон регулярні підрозділи білоруської армії. Водночас питання персональної кримінальної відповідальності Лукашенка потребує належного розслідування та судового встановлення відповідних обставин.

Чому ж саме зараз Лукашенко намагається дистанціюватися від російського вторгнення?

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На мою думку, йдеться передусім про підготовку режиму до можливого завершення війни та формування нової конфігурації відносин із Заходом.

Протягом 2025–2026 років Мінськ відновив прямий діалог із Вашингтоном. Переговори зі спеціальним представником президента США Джоном Коулом вже сприяли звільненню сотень білоруських політичних в'язнів та частковому послабленню американських санкцій.

Лукашенко прагне перетворити ці контакти на інструмент політичної реабілітації свого режиму, відновлення економічних зв'язків із Заходом та поступового виходу з міжнародної ізоляції. При цьому він не демонструє готовності до системної демократизації Білорусі чи припинення підтримки російської агресії.

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Водночас він, очевидно, намагається застрахувати себе від потенційно несприятливих для кремля наслідків війни. Лукашенко чудово розуміє, що майбутня політична та юридична оцінка російської агресії неминуче порушить питання відповідальності білоруського керівництва.

Звідси й спроба перетворитися зі співучасника агресії на нібито незалежного посередника.

Саме в цьому контексті варто розглядати його пропозицію особисто супроводжувати Володимира Зеленського до москви та виступити гарантом його безпеки. Президент України цілком логічно відповів зустрічною пропозицією – привезти путіна до Києва.

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Окремої уваги заслуговує прагнення Лукашенка вирішувати питання завершення війни без повноцінної участі європейських держав. Такий підхід фактично відтворює кремлівську концепцію поділу Європи на сфери впливу та обмеження зовнішньополітичної суб'єктності України.

Але найважливіше те, що за дипломатичною риторикою Лукашенка поки що не простежується реального стратегічного дистанціювання Мінська від москви.

Триває інтеграція білоруського оборонно-промислового комплексу з російським, зберігається військова та розвідувальна взаємодія, поглиблюється залежність білоруського сектору безпеки від росії. На території Білорусі розміщено російську військову інфраструктуру.

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Українська сторона неодноразово повідомляла про використання білоруської інфраструктури зв'язку для забезпечення російських атак ударними безпілотниками. Хоча 4 листопада ДПСУ повідомила, що протягом попереднього тижня роботи таких ретрансляторів не фіксувала, сама можливість використання відповідної інфраструктури залишається чинником загрози.

А вже 19 листопада Лукашенко заявив про перевірку та відпрацювання в масштабах усієї країни алгоритмів функціонування держави в умовах воєнного часу.

Відсутність публічно підтверджених ознак формування нового ударного угруповання поблизу українського кордону не означає зникнення загрози з півночі.

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Україна повинна оцінювати Білорусь не за заявами Лукашенка, а за реальними діями його режиму, рівнем військової інтеграції з росією та спроможністю москви використовувати білоруську територію у власних воєнних цілях.

При цьому необхідно чітко розмежовувати відповідальність режиму Лукашенка та білоруського народу.

Лукашенко сьогодні намагається не стільки вийти з війни, скільки вийти з-під відповідальності за неї.

Він хоче отримати політичні дивіденди від мирного процесу, не відмовляючись від військового союзу з агресором. Прагне домогтися послаблення санкцій, не усуваючи причин їх запровадження. Намагається повернути міжнародну легітимність, не змінюючи сутності власного режиму.

Але неможливо одночасно залишатися військовим союзником держави-агресора, забезпечувати її воєнні потреби та претендувати на статус нейтрального миротворця.

Україна не повинна дозволити Лукашенку конвертувати співучасть у російській агресії в політичний капітал майбутнього мирного процесу.

Історію можна намагатися переписати. Факти – ні.

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