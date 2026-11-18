Російський диктатор Владимир Путин заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорять міждержавні розбіжності.

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Також воєнний злочинець стверджує, що готовий до компромісів і пошуку балансу інтересів. Про це Путін заявив на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Чого чекає Путін від зустрічі

Кремлівський ватажок заявив, що тристороння зустріч лідерів на полях саміту АТЕС відкриє "великі можливості для конструктивного спілкування".

Путін стверджує, що готовий обговорювати з лідерами Китаю та Сполучених Штатів розбіжності в політиці, економіці й безпеці. Водночас воєнний злочинець заявив, що Москва готова шукати компроміси, тому бачить велику потенційну користь від зустрічі.

"Майданчик АТЕС відкриває великі можливості для конструктивного спілкування на всіх рівнях і насамперед між лідерами провідних економік, які можуть обмінятися думками за одним столом. Вирішувати будь-які міждержавні розбіжності в політиці, економіці й безпеці шляхом пошуку компромісів і балансу інтересів, спільно працювати над зміцненням основ глобального сталого розвитку. Тому очікую великої потенційної користі від зустрічі лідерів Росії, Китаю та США", – заявив Путін.

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Нагадаємо, 46-й президент США Джо Байден розповів про приватну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої попередив його про серйозні наслідки вторгнення в Україну. Телефонна розмова відбулася 7 грудня 2021 року, за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть порушити питання гуманітарної місії в Костянтинівці. Така розмова може відбутися під час саміту АТЕС у Китаї 19 листопада.

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