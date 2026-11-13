"Велика п'ятірка": Мерц назвав країни, які можуть представляти Європу на переговорах щодо війни в Україні

У наступних зустрічах щодо завершення російсько-української війни можуть брати участь п'ять країн Європи. Ідеться про Німеччину, Францію, Велику Британію, Італію та Польщу.

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Таку думку висловив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, спілкуючись з журналістами на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні (Ірландія) 12 листопада. Про це пише "Радіо Свобода".

У федерального канцлера запитали, хто має представляти європейську сторону на мирних переговорах. Він зауважив, що формат Європейської трійки (Є3), тобто Німеччини, Великої Британії та Франції, працює добре. Можливі й ширші формати, вважає політик.

"У нас уже є перевірений формат Є3. Ми також частково працюємо над цим питанням у форматі п'яти країн – Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб так залишалося й надалі", – відповів Мерц.

Підкреслимо, що остаточного рішення стосовно вигляду європейської делегації немає.

"У нас є перевірені формати в межах Європейського Союзу, і ми також обговоримо, хто за потреби представлятиме Євросоюз. Але це питання, яке ми обговорюватимемо за зачиненими дверима", – уточнив очільник німецького уряду.

"Насамперед я очікую, що російський уряд, російський президент нарешті погодяться на спільні переговори", – додав він.

Мерц також заявив, що бачить певні позитивні сигнали з боку Москви. "Я з певним задоволенням відзначаю, що, очевидно, російська сторона дедалі більше готова визнавати, що не можна говорити про Європу без Європи. І це вже саме по собі хороша новина. Чи збережеться така позиція – побачимо. Зараз дуже багато залежатиме від переговорів найближчими днями", – сказав канцлер.

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Що передувало

Дипломатичні зусилля активізувалися, починаючи з 10 листопада. У вівторок і середу делегації України, США та РФ зустрілися в Абу-Дабі (ОАЕ), і вже в четвер представники Вашингтона Стів Віткофф і Джаред Кушнер полетіли до Москви, щоб поговорити там із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Того ж дня американці повернулися і приземлилися в Дубліні (Ірландія) для переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

На спільній пресконференції Зеленський, Віткофф і Кушнер підтвердили, що Європа має стати учасником перемовин із правом голосу. На це попередньо погодилася російська сторона.

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Про що ще вдалося домовитися, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал попередив, що РФ грає у "психологічні ігри", намагаючись переглянути безпекові домовленості Європи. "Якщо Росія становить загрозу для Європи, то обговорювати побудову архітектури безпеки з тим, хто вам загрожує – це останнє, що варто робити", – пояснив очільник естонського уряду.