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"Росія припустилася жахливої помилки": Зеленський виступив у парламенті Данії. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
156
"Росія припустилася жахливої помилки": Зеленський виступив у парламенті Данії. Відео
Президент України. Джерело: Скриншот з відео.

У середу, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами парламенту Данії під час візиту до Копенгагена. Він подякував данській стороні за запрошення та назвав великою честю можливість звернутися до парламентарів у цій залі.

Про це свідчить трансляція виступу Володимира Зеленського, оприлюднена на офіційному YouTube-каналі ОП. Очільник України став першим іноземним лідером, якого запросили виступити в залі данського парламенту.

Новина доповнюється…

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