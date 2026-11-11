"Росія припустилася жахливої помилки": Зеленський виступив у парламенті Данії. Відео

У середу, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами парламенту Данії під час візиту до Копенгагена. Він подякував данській стороні за запрошення та назвав великою честю можливість звернутися до парламентарів у цій залі.

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Про це свідчить трансляція виступу Володимира Зеленського, оприлюднена на офіційному YouTube-каналі ОП. Очільник України став першим іноземним лідером, якого запросили виступити в залі данського парламенту.

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